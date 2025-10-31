परीक्षार्थी ध्यान दें...अब दो तक भरें यूजी-पीजी की विषम सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा के फार्म

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध और संघटक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसर के यूजी और पीजी कोर्सों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की विषम सेमेस्टर परीक्षा और बैक पेपर परीक्षा के फार्म दो नवंबर तक भरे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक राजीव कुमार ने बताया कि सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर पर विषम सेमेस्टर 2025 के अन्तर्गत तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम् सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक परीक्षा व प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पाठयक्रमों के विषम सेमेस्टर (तृतीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा एवं बैक परीक्षा व प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा के परीक्षा फार्म भरे जा रहे हैं।

कालेजों के लिए इसका कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuweb.in. और विश्वविद्यालय परिसर के लिए www.msucampus.in पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय की ओर से उक्त कक्षाओं के परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। अब छात्रों के द्वारा परीक्षा फार्म का आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दो नवंबर होगी। वहीं छात्रों द्वारा समस्त जरूरी पत्राजातों सहित भरे गए परीक्षा फार्म का आनलाइन सत्यापन कराए जाने हेतु संबंधित कालेजों या संस्थानों में जमा कराए जाने की अंतिम तिथि तीन नवंबर कर दी गई है।