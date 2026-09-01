Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मदनी ने मोहन भागवत के बयान पर उठाए सवाल, बोले- संघ प्रमुख बताएं कि मुसलमानों को धमकियां देने वाले आखिर हैं कौन?

By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 02:54 PM (GMT+05:30)

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कि देश में हालात ...और पढ़ें

मौलाना अरशद मदनी। फाइल फोटो

मौलाना अरशद मदनी। फाइल फोटो

HighLights

  1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी

  2. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों आवाज उठाई जाए।

संवाद सहयोगी, देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मदनी ने कहा कि अगर उनका कथन सच है तो वह यह भी बताएं कि देशभर में धर्म के नाम पर नफरत की आग भड़काने वाले और मुसलमानों को खुलेआम देश से बाहर निकाल देने की धमकी देने वाले आखिर कौन हैं?

संघ प्रमुख ने अमेरिका में कहा था कि ‘अगर कोई हिंदू यह समझता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वह हिंदू नहीं है।’ मदनी ने सोमवार को कहा कि यदि वास्तव में मोहन भागवत के ये विचार आरएसएस की व्यावहारिक नीति का हिस्सा होते तो देश में धर्म के नाम पर वे हालात कभी पैदा न होते, जिनका सामना आज अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को करना पड़ रहा है। कहा कि भाजपा और आरएसएस का वैचारिक और संगठनात्मक संबंध किसी से छिपा नहीं है।

इसी तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस प्रकार के अनेक संगठन देश में हिंदुत्व की विचारधारा के तहत सक्रिय हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की अपीलें की जाती हैं और उन्हें देश से निकालने तक की धमकियां दी जाती हैं तो आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व खामोश क्यों रहता है?

मदनी ने कहा कि देश में हालात चिंताजनक हैं, इसलिए ऐसे में केवल यह कह देना काफी नहीं है कि मुसलमान भारत का हिस्सा हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि उनके शैक्षिक, धार्मिक, नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वास्तव में आवाज उठाई जाए।