मदनी ने मोहन भागवत के बयान पर उठाए सवाल, बोले- संघ प्रमुख बताएं कि मुसलमानों को धमकियां देने वाले आखिर हैं कौन?

संवाद सहयोगी, देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मदनी ने कहा कि अगर उनका कथन सच है तो वह यह भी बताएं कि देशभर में धर्म के नाम पर नफरत की आग भड़काने वाले और मुसलमानों को खुलेआम देश से बाहर निकाल देने की धमकी देने वाले आखिर कौन हैं?

संघ प्रमुख ने अमेरिका में कहा था कि ‘अगर कोई हिंदू यह समझता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वह हिंदू नहीं है।’ मदनी ने सोमवार को कहा कि यदि वास्तव में मोहन भागवत के ये विचार आरएसएस की व्यावहारिक नीति का हिस्सा होते तो देश में धर्म के नाम पर वे हालात कभी पैदा न होते, जिनका सामना आज अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को करना पड़ रहा है। कहा कि भाजपा और आरएसएस का वैचारिक और संगठनात्मक संबंध किसी से छिपा नहीं है।

इसी तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस प्रकार के अनेक संगठन देश में हिंदुत्व की विचारधारा के तहत सक्रिय हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की अपीलें की जाती हैं और उन्हें देश से निकालने तक की धमकियां दी जाती हैं तो आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व खामोश क्यों रहता है?