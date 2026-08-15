मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय: UG में प्रवेश को ऑफर लेटर जमा करने को कालेजों में उमड़े छात्र-छात्राएं, अब मेरिट लिस्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑफर लेटर जमा करने को छात्र-छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि कालेज अपने यहां खाली सीटों और इसके सापेक्ष जमा हुए लेटर की संख्या के अनुसार साेमवार को ओपन मेरिट तैयार करेंगे। इसके आधार पर छात्र-छात्राएं 17 व 18 अगस्त को प्रवेश करा सकेंगे।

प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में 10 राजकीय, 11 एडेड महाविद्यालयों समेत कुल 217 कालेज संबद्ध हैं। इनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल एक लाख 12 हजार से ज्यादा सीटें हैं।

अभी तक स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में मात्र 19,644 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। समर्थ पोर्टल में खराबी के चलते करीब 20 दिन तक प्रवेश की प्रक्रिया अटकी रही। इस बीच विश्वविद्यालय ने छात्र-छात्राओं के लिए पंजीकरण पोर्टल को 11 अगस्त तक के लिए खोल दिया था।