बधाई! स्नातक उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की गई पहल

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत लाभान्वित किए जाने के लिए मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कालेजों से स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाली 747 मेधावी छात्राओं को चिह्नित किया गया है। विश्वविद्यालय ने प्राचार्यों से मेधावी छात्राओं का डाटा सत्यापित कर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस सूची में से ही शासन द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत विश्वविद्यालय से जुड़े सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के कालेजों से सत्र 2025-26 में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं का विश्वविद्यालय की ओर से चयन किया गया है। चयनित छात्राओं में बीए, बीएसएसी, बीकाम, बीएससी एग्री आनर्स, बीबीए, बीसीए, बीए एलएलबी, बीएफए, बीपीईएस, बीएससी होम साइंस, बीए बीएड, बीएससी बायोटेक्नोलाजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी पीईएचईएस आदि पाठ्यक्रमों की छात्राएं शामिल हैं।

परीक्षा नियंत्रक ने प्राचार्यों को लिखे पत्र में बताया कि शासन की ओर से आई सूची में से अपने महाविद्यालयों की छात्राओं का डाटा सत्यापित कर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय एवं ई-मेल examcontroller@msuniversity.ac.in पर हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी में 12 अगस्त तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, जिससे शासन को अवगत कराया जा सके। स्कूटी योजना से लाभान्वित छात्राओं का चयन शासन द्वारा किया जाएगा। इसके बाद चयनित छात्राओं के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर शासन से ओटीपी भेजा जाएगा।