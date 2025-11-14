अर्से से डा.आदिल के संपर्क में थे दो यू-ट्यूबर, आतंकी की शादी में भी थे शामिल...जम्मू–कश्मीर पुलिस और एटीएस ने लिया हिरासत में

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। आतंकी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी जम्मू–कश्मीर पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने सहारनपुर में डेरा डाले है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और एसटीएफ दो संदिग्ध यू-ट्यूबर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। दोनों यू-ट्यूबर डा.आदिल और डा.बाबर के करीबी बताए जा रहे हैं, जो डा. आदिल की शादी में भी पहुंचे थे।

आतंकी डा.आदिल अहमद की गिरफ्तारी के दौरान दोनों यू-ट्यूबर जम्मू-कश्मीर में दिखाई दिए थे। इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर यू-ट्यूबर के पास से मौज-मस्ती करते मिले। वीडियो के साथ-साथ अहम डाटा भी मिला है। पुलिस जांच में यह भी सामने आ रहा है कि दोनों यू-ट्यूबर लंबे समय से डा.आदिल के संपर्क में भी रहे। छह नवंबर को डा. आदिल की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन एक नवंबर को दोनों यू-ट्यूबर जम्मू-कश्मीर में होने के संकेत भी मिले हैं। हालांकि अभी इस मामले में भी एटीएस और पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी है। जहां उन्होंने हुक्के का धुआं उड़ाते हुए वीडियो भी शूट किया था।

जम्मू-कश्मीर और एटीएस की टीम ने बृहस्पतिवार को डा.आदिल अहमद के करीबी डा. बाबर से पूछताछ थी। इसके बाद दोनों यू-ट्यूबर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लेने के बाद एजेंसियों ने दोनों युवकों के मोबाइल फोन से डाटा जुटाया है। चैट, काल रिकार्ड, लोकेशन हिस्ट्री और कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं, जिनके आधार पर जांच टीमें पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। बरामद डाटा में डा. आदिल के संपर्कों, यात्रा विवरण और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी मिलने की संभावना है।