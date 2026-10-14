जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे लंबी दूरी कई और फेस्टीवल स्पेशल ट्रेने संचालित करने की तैयारी में है। ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सफर में खासी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सहारनपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 154 ट्रेनों का संचालन किया जाता है जिसमें आम दिनों में 32 से 35 हजार यात्री सफर करते है। त्योहारों के सीजन यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती रही है तथा 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की जाती रही है।

वर्तमान में भी तमाम मार्गों की लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षण फुल होने के साथ ही भारी वेटिंग चल रही है। रेलवे ने यात्रियों की संख्या का अनुमान तथा वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए पूर्व में ही वाया सहारनपुर छह अप व डाउन ट्रेनों का संचालन आरंभ किया हुआ है। इन ट्रेनों को नवंबर के अंतिम सप्ताह संचालित किया जायेगा।

यही नहीं कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए है लेकिन यात्रियों की भीड़ के आगे सभी प्रयास कम साबित हो रहे है। रेल अधिकारियों ने आफ दा रिकार्ड बताया कि यात्रियों की संख्या व बढ़ती वेटिंग लिस्ट पर रेलवे ने वाया सहारनपुर मुंबई, अयोध्या तथा बिहार मार्ग पर और फेस्टीवल स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है।