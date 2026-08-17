Imran Masood: 'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा', बयान देकर फिर विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वंदे मातरम को लेकर दिया गया बयान फिर से विवादों में है। इमरान ने कहा है कि वह वंदे मातरम नहीं गायेंगे, हां वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा जरूर रहूंगा।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक चैनल से बातचीत के दौरान यह बात कही जोकि तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इमरान ने कहा कि मैंने न पहले कभी वंदेमातरम गाया और न ही अब गाऊंगा। मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। यह अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, इस आप नहीं छीन सकते हैं, तुम्हें वंदे मातरम से प्रेम है, तुम करो हमें फर्क नहीं पड़ता है।

मैं अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करूंगा। इमरान ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रगान सर्वोपरि है, तुमने उसे नंबर दो पर कर दिया। पाप तो तुमने (भाजपा) किया है, पहले अपने मन में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमें मत बताइए, हमारे लोग तो उस समय भी वंदे मातरम कहते थे, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे।

इमरान मसूद ने कहा कि रविंन्द्र नाथ ने हमें वंदे मातरम जितना पढ़कर बताया था वो कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर जितने लोग ज्यादा सूरमा भोपाली बनने की कोशिश कर रहे हैं एक बार इनसे वंदे मातरम गाने को कहिए, सारे भाग जाएंगे। ये लोग राष्ट्रगान तक तो पूरा नहीं गा पाते हैं। वैसे भी आप किसी को वंदे मातरम गाने को मजबूर नहीं कर सकते।

इमरान का रहा है विवादों से पुराना नाता कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादों से पुराना नाता रहा है, वर्षा 2025 में इमरान ने पाडकास्ट में शहीदे आजम स. भगत सिंह की तुलना फिलिस्तीनी संगठन हमास से की थी जिसकों लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया और विरोध देखने को मिला था, बाद इमरान को सफाई देनी पड़ी थी।