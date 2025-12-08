समाज के लिए हानिकारक हैं मृत्युभोज जैसी कुप्रथाएं : राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मृत्युभोज जैसी कुप्रथाओं को समाज के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रथाएं समाज में अनावश्यक बो ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, नकुड़ (सहारनपुर)। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि मृत्युभोज जैसी कुप्रथाएं समाज के लिए उचित नहीं हैं। उन्होंने इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
सोमवार को चौधरी राकेश टिकैत गांव डाल्लेवाला में भाकियू के मंडल अध्यक्ष चौधरी अशोक कुमार के पिता चौधरी सतपाल सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सर्वखाप पंचायत द्वारा मृत्यु भोज पर प्रतिबंध का निर्णय नकुड़ क्षेत्र में भी प्रभावी हुआ है।
चौधरी अशोक कुमार ने बिना मृत्यु भोज के श्रद्धांजलि सभा और रस्म पगड़ी की परंपरा को निभाया, जिससे समाज में कुप्रथाओं के समाप्ति का संदेश मिलेगा। इसके अतिरिक्त चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों के लिए गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार एसआइआर अभियान चलाया जा रहा है। सभी अपने फार्म सही तरीके से भरकर जमा करें। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डा. धर्मसिंह सैनी, विधायक मुकेश चौधरी, चौधरी विनय कुमार, मयंक चौधरी, कृष्णदत्त त्यागी आदि उपस्थित रहे।
