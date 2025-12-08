समाज के लिए हानिकारक हैं मृत्युभोज जैसी कुप्रथाएं : राकेश टिकैत

संवाद सूत्र, जागरण, नकुड़ (सहारनपुर)। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि मृत्युभोज जैसी कुप्रथाएं समाज के लिए उचित नहीं हैं। उन्होंने इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को चौधरी राकेश टिकैत गांव डाल्लेवाला में भाकियू के मंडल अध्यक्ष चौधरी अशोक कुमार के पिता चौधरी सतपाल सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सर्वखाप पंचायत द्वारा मृत्यु भोज पर प्रतिबंध का निर्णय नकुड़ क्षेत्र में भी प्रभावी हुआ है।