190 किमी की दूरी में पांच टोल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल, कहा-टोल ज्यादा हाेने से पड़ रहा आमजन पर आर्थिक भार

संवाद सूत्र, जागरण. छुटमलपुर (सहारनपुर)। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर लगभग 190 किलोमीटर की दूरी में पांच टोल प्लाजा बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से टोल की संख्या अधिकतम तीन करने और आम जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने की मांग की।

शुक्रवार को देहरादून से दिल्ली जाते समय हरीश रावत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा एडवोकेट के छुटमलपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और देहरादून को एक्सप्रेसवे से जोड़ना अच्छी पहल है, लेकिन कम दूरी में पांच टोल प्लाजा होने से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। एनएचएआइ द्वारा टोल से टोल के बीच की दूरी अधिकतम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार दो-तीन साल में ही निर्माण लागत वसूल करना चाहती है।