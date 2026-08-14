गनर की सर्विस राइफल से पत्नी ने खुद को गोली मारकर जान दी, मामले की वजह तलाश रही सहारनपुर पुलिस, मेरठ निवासी है परिवार 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में खनन विभाग में तैनात गनर टिंकू कुमार की पत्नी सविता ने शुक्रवार को सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

टिंकू कुमार मूल रूप से मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वह अपनी पत्नी सविता और दो बेटियों के साथ पिछले करीब दो-तीन वर्षों से हकीकत नगर में मनीष कुमार के मकान में किराये पर रह रहे थे। शुक्रवार को सविता ने सर्विस राइफल से अपनी गर्दन में गोली मार ली।