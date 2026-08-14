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    गनर की सर्विस राइफल से पत्नी ने खुद को गोली मारकर जान दी, मामले की वजह तलाश रही सहारनपुर पुलिस, मेरठ निवासी है परिवार 

    By Deepak Prajapati Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:30 PM (IST)

    Saharanpur News: सहारनपुर के हकीकत नगर में खनन विभाग में तैनात गनर की पत्नी ने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही ...और पढ़ें

    सहारनपुर में मौके पर जांच को पहुंचे पुलिस अधिकारी।

    सहारनपुर में मौके पर जांच को पहुंचे पुलिस अधिकारी।

    HighLights

    1. सहारनपुर के हकीकत नगर में सर्विस राइफल का उपयोग।

    2. आत्महत्या के कारणों का अभी तक नहीं हुआ राजफाश।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में खनन विभाग में तैनात गनर टिंकू कुमार की पत्नी सविता ने शुक्रवार को सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

    टिंकू कुमार मूल रूप से मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वह अपनी पत्नी सविता और दो बेटियों के साथ पिछले करीब दो-तीन वर्षों से हकीकत नगर में मनीष कुमार के मकान में किराये पर रह रहे थे। शुक्रवार को सविता ने सर्विस राइफल से अपनी गर्दन में गोली मार ली। 

    गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। एसएसपी अभिनंदन सिंह, एएसपी मनोज कुमार यादव ने मौके पहुंचकर जांच की। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

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    पीर के पास वृद्ध का शव मिला

    सड़क दूधली। देहरादून रोड पर खोखे में 75 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवा दिया। गुरुवार सुबह थाना जनकपुरी क्षेत्र के नौगजा पीर के पास लकड़ी के खोखे में वृद्ध को मृत अवस्था में पड़े देख आस पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली।

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    इंस्पेक्टर जनकपुरी नेमचंद सिंह ने बताया कि मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड पर रामदास पुत्र रामप्रकाश नाम व पता नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात लिखा है। वहां मालूम करने पर पता चला कि मृतक वहां के रविदास मंदिर में रहते थे, लेकिन काफी दिनों पहले वहां से चले गए थे। उनके परिवार के बारे में पता किया जा रहा। वह पैर से विकलांग थे। सही वजह पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगी।