Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम विकास अधिकारी 20 हजार रिश्वत लेता गिरफ्तार, बकाया भुगतान की एवज में मांगे थे रुपये...एंटी करप्शन टीम ने यूं बुना जाल

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    गागलहेड़ी में एंटी करप्शन टीम ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार ने बकाया भुगतान के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। जांच में पता चला कि अधिकारी ठेकेदारों से 15% कमीशन लेता था। एंटी करप्शन टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में रिश्वत लेने का आरोपित ग्राम विकास अधिकारी। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण, गागलहेड़ी (सहारनपुर)। एंटी करप्शन टीम ने गागलहेड़ी थानाक्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को ठेकेदार से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। ठेकेदार को मुख्य विकास अधिकारी कराए गए निर्माण कार्यों का बकाया भुगतान करने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ठेकेदार ने मामले की शिकायत डीएम से भी की थी।
    परागपुर निवासी ठेकेदार अरविंद ने एंटी करप्शन टीम को बताया कि उसने परागपुर में आंगनबाड़ी सेंटर और ढाला में फूडग्रेन शाप का निर्माण किया था। दो वर्षों से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सबका पेमेंट कर रहा था, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बकाया भुगतान का पेमेंट न करने को लेकर पीड़ित ठेकेदार जिलाधिकारी से मिला। डीएम को मामले की जानकारी दी। साथ ही एंटी करप्शन टीम को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने योजना बनाई। पीड़ित ने ठेकेदार को फोन चौरादेव के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संजय कुमार वालिया को फोन किया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने ठेकेदार को 20 हजार रुपये लेकर गांव में बुलाया। ठेकेदार ने गांव में पहुंचकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 20 हजार रुपेय दिए। इसी दौरान एंटी करप्शन की टीम ने अधिकारी को रंगेहाथ दबोच लिया। टीम ने

    बकाया रकम का भुगतान करने का लेता था 15 प्रतिशत
    एंटी करप्शन टीम की जांच में आया है कि चौरादेव के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संजय कुमार वालिया ठेकेदारों से निर्माण कार्य का बकाया रकम का भुगतान करने के लिए 15 प्रतिशत कमिशन लेता था, मगर परागपुर के ठेकेदार अरविंद से 15 प्रतिशत से अधिक कमिशन मांगी गई। 20 हजार रुपये देने से इन्कार किया तो अधिकारी ने पेमेंट नहीं की।

    शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा
    ठेकेदार से रिश्वत 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया है। शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में लिप्त आरोपितों के बारे में जांच की जा रही है।
    -जसपाल सिंह, प्रभारी एंटी करप्शन यूनिट