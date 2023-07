मां बाप से मिलवाने के लिए फरीदाबाद से सहारनपुर बुलाई युवती, कमरे में बंद कर दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Saharanpur Crime News In Hindi युवती के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। युवती की दोस्ती मिस्ड काल के जरिए युवक से हुयी थी। युवक ने उससे बातचीत की और शादी का झांसा दिया। युवती फरीदाबाद से शनिवार को सहारनपुर पहुंची थी। युवती ने आरोप लगाए कि दो युवकों ने कमरे में उसे बंद किया और जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर गलत काम किया।

Saharanpur Crime News In Hindi: फरीदाबाद की युवती से सहारनपुर में सामूहिक दुष्कर्म

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। हरियाणा के फरीदाबाद के थाना सराय क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ शनिवार की देर रात सहारनपुर के सादर बाजार थानाक्षेत्र की हसनपुर चुंगी स्थित एक मकान में दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया हैं। युवती को उसके दोस्त ने शादी का बहाना करके अपने माता पिता से मिलवाने के बहाने फरीदाबाद से बुलाया था। युवती की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी हैं। छह महीने पहले मिस्ड काल से दोस्ती फरीदाबाद के थाना सराय क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने बताया कि छह माह पहले उसके मोबाइल पर एक मिस कॉल आई थी। जिसके बाद उसने युवक को दोबारा कॉल की तो युवक से उसकी बातचीत होने लगी। युवक ने युवती से कहा कि वह सहारनपुर के रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के गांव खानपुर का रहने वाला है और वह उससे शादी करना चाहता है। युवक ने युवती को झांसा दिया कि वह सहारनपुर आए और उसके मां-बाप से मिले। शनिवार शाम को युवती पहुंची सहारनपुर युवती शनिवार की शाम करीब पांच बजे सहारनपुर पहुंची। युवक उसे हसनपुर चुंगी स्थित एक खाली मकान में ले गया। जब मकान में कोई नहीं मिला तो युवती ने उसके माता-पिता के बारे में पूछा। युवक ने कहा कि वह शाम तक आ जाएंगे और गांव गए हुए हैं। युवती का आरोप है कि रात के करीब आठ बजे युवक ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया। जब वह मकान से जबरदस्ती जाने लगी तो उसने कुंडली बंद कर दी और उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज खिला दी। जिसके बाद दोनों युवकों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने घटनाक्रम परिवारवालों को बताया रविवार की सुबह युवती ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया। जिसके बाद फरीदाबाद से परिजन भी सहारनपुर पहुंच गए और उन्होंने सदर बाजार थाने में तहरीर दी है। सदर बाजार थाना प्रभारी रमेश चंद का कहना है कि तहरीर पर जांच चल रही है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद युवती का मेडिकल कराया जाएगा।

Edited By: Abhishek Saxena