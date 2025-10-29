पीएचडी-बीटेक के बाद भी नौकरी न मिली तो पकड़ ली अपराध की राह...और करने लगे ऐसा काम
सहारनपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना पर्वत कुमार समेत पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरोह 2022 से पहले से ही सक्रिय था और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां बांट चुका था। पुलिस ने 240 फर्जी डिग्रियां बरामद की हैं और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थाना पुलिस ने फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का राजफाश किया है। पकड़े गए आरोपित वर्ष 2022 से पहले से फर्जी डिग्री का काम कर रहे हैं। आरोपित फर्जी डिग्री बनाने में हाई क्वालिटी प्रिंटर, कंप्यूटर, विश्वविद्यालयों की फर्जी मुहर और फर्जी दस्तावेज का उपयोग करते थे।
पुलिस आरोपितों के मोबाइल और लैपटाप को खांगाल रही है। आरोपितों के मोबाइल और लैपटाप और भी कई खुलासे कर सकता है। इनमें बीएएमएस, बीफार्मा, बीए, बीएससी जैसी डिग्रियां प्रमुख थीं। बीएएमएस की डिग्री साढ़े चार, बीफार्मा की डिग्री साढ़े तीन लाख में देते थे। इसके आलावा मेडिकल से जुड़े कुछ झोलाछाप डाक्टरों को भी तीन से चार लाख में फर्जी डिग्री बनाकर दी गई है। किस-किस झोलाझाप डाक्टरों को फर्जी डिग्री दी है। पुलिस उसकी भी जानकारी जुटा रही है।
पीएचडी और बीटेक पास हैं आरोपित
पांच आरोपितों में मास्टरमाइंड पर्वत कुमार है, जो मेरठ के दौराला थानाक्षेत्र के अजोता का रहने वाला है और बीटेक पास है। रामपुर मनिहारान थानाक्षेत्र के हरपाल गांव का रहने वाला जसवीर सिंह पीएचडी पास है। इसके अलावा तीन आरोपित ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई करने के बाद जब आरोपितों को कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने फर्जी डिग्री का धंधा शुरू कर दिया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, देहरादून यूनिवर्सिटी, ग्लोकल यूनिवर्सिट समेत अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बिना पढ़ाई किए हुए अभ्यर्थियों को दी। सैकड़ों अभ्यर्थियों को डिग्रियां वितरित की गईं। पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल और लैपटाप की जांच की तो 240 डिग्रियां मिली हैं। इन डिग्रियों को आरोपित विद्यार्थियों के पते पर भेजने की तैयारी में जुटे थे।
