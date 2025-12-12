Saharanpur : कोडीनयुक्त कफ सिरप को लेकर ED का छापा, लखनऊ में गिरफ्तार दो आरोपित हैं सहारनपुर निवासी

अभिषेक और शुभम दोनों ही मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं इन्हें लखनऊ के आलमबाग से दिल्ली की ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था इनके पास से दो मोबाइल और फर्जी फिल्मों के संबंधित तमाम दस्तावेज मिले थे। हकीकत नगर निवासी विशाल विभोर राणा के तार फैंसीडील कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हैं। जिसके लिए सहारनपुर में अब विभोर राणा के आवास पर छापेमारी चल रही है।

विभोर और विशाल जीआरपी ट्रेडिंग कंपनी में अवार्ड कंपनी की फैंसीडील कफ सिरप मांगते थे और फर्जी फर्म के जरिए खरीद बिक्री दिखाकर नशे के तस्करों को सिर्फ सप्लाई करते थे यह सिरप बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भी भेजा जाता था। कफ सिरप बांग्लादेश के अलावा यूपी की विभिन्न जनपद, हरियाणा, उत्तराखंड आदि बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही थे।

पांच चोर गिरफ्तार, सामान बरामद

संवाद सूत्र जागरण, जड़ौदा पांडा (सहारनपुर)। पुलिस ने मोरा चौकी के निकट से पांच चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पांच चाकू, चार पंखे, चार किलो तांबा, एक स्टील्लो कार और 1500 रुपये की नगदी बरामद की गई।बड़गांव थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि चोरों ने 25 अगस्त को अंबहेटा चांद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चार पंखे, 10 सितंबर को महेशपुर में खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल से महिलाओं के 18 किलोग्राम बाल, 6 जुलाई और 10 दिसंबर को बड़गांव में कबाड़ी की दुकान और पशु आहार की दुकान से तांबा और दो बैटरी इनवर्टर सहित एक छोटी साइकिल चुराई थी।

इस संबंध में तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक टीम गठित की गई थी। गुरुवार को मोरा पुलिस चौकी के पास से आबिद पुत्र महाराज, फरमान पुत्र ताहिर, इकबाल पुत्र इंतजार, इमरान पुत्र अयूब और रहबर पुत्र अलीमिया निवासी नानौता को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से बरामद सामान के आधार पर चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया।