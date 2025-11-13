सरकारी मेडिकल कालेज में जाब करता था डा.आदिल... वहां से इस्तीफा दिया और फिर उत्तर प्रदेश में कराया रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में आया डा. आदिल अहमद राथर लगातार मुजम्मिल शकील के संपर्क में था। मुजम्मिल फिलहाल फरीदाबाद में छिपा था और ब्लास्ट करने की तैयारी में था। ये लोग जम्मू-कश्मीर में चार अक्टूबर को डा. आदिल की शादी में मिले थे। इस शादी में सहारनपुर के डा. बाबर, डा. असलम जैदी और डा. अताउर्रहमान भी पहुंचे थे। डा. आदिल ने अन्य डाक्टरों को अपने साथियों से मिलवाया था।

कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला डा. आदिल सरकारी मेडिकल कालेज में प्रेक्टिस करता था। वर्ष 2024 में डा. आदिल ने वहां से इस्तीफा दे दिया था। फिर उत्तर-प्रदेश से मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद वह सहारनपुर के अलग-अलग अस्पतालों में रहा। वर्ष 2024 में ही डा. आदिल दिल्ली रोड स्थित आस्कर-विभ्रोस हास्पिटल में नौकरी करता था। यहां पर उसका संपर्क डा. अंकुर चौधरी से हुआ।

डा. अंकुर ने फेमस मेडिकेयर हास्पिटल में नौकरी करने की बात की। सहमति जताने के बाद डा. आदिल को हास्पिटल के निदेशक से मिलवाया था। निदेशक ने बिना किसी जांच-पड़ताल के पांच लाख रुपये प्रतिमाह वेतन पर रख लिया था, जबकि पुलिस से वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी नहीं समझा। वह फेमस अस्पताल में मार्च से लोगों का उपचार कर रहा था। 26 सितंबर को डा. आदिल एक माह की छुट्टी लेकर चला गया था, क्योंकि चार अक्टूबर को उसकी शादी थी।

शादी में हास्पिटल से तीन डाक्टर भी पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार इसी शादी समारोह में फरीदाबाद से डा. मुजम्मिल भी पहुंचा था। शादी से लौटकर मुजम्मिल फरीदाबाद आ गया था। डा. आदिल के बताने पर पुलिस ने मुजम्मिल के ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए थे।

सहारनपुर के शोएब की कार का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल : सहारनपुर के शोएब की आल्टो कार को डा. शाहीन के भाई डा. परवेज ने ओएलक्स पर खरीदा था। यह कार शोएब को वर्ष 2017 में शादी में दहेज में मिली थी। फिर इस कार का वर्ष 2021 में लखनऊ आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण हुआ था। इस गाड़ी का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था। डा. परवेज आल्टो कार से ही आता-जाता था। कई बार यह कार सहारनपुर में भी देखी गई थी। डा. परवेज ने कई साल तक सहारनपुर में क्लीनिक चलाई थी। डा. परवेज को खुफिया एजेंसी ने हिरासत में ले रखा है।