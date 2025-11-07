चिकित्सक को उठाकर ले गई जम्मू-कश्मीर पुलिस, खंगाल रही आतंकी कनेक्शन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ. आदिल अहमद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है। उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस चिकित्सक को ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई है।

पुलिस ने बताया कि डॉ. आदिल अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का निवासी है। बीते महीने श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। आतंकी संगठन के समर्थन में लगे पोस्टरों से श्रीनगर में तनाव फैल गया था।

पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में डॉ. आदिल पोस्टर लगाते दिखाई दिया था। श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग में डॉ. आदिल के स्वजन से पूछताछ के बाद मोबाइल सर्विलांस के जरिये उसकी लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस गुरुवार को सहारनपुर पहुंची और एसएसपी को मामले की जानकारी देते हुए आमद दर्ज कराई।