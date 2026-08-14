खाकी पर ही 'साइबर अटैक'! Facebook पर DIG सहारनपुर की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी की साजिश, अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) अभिषेक सिंह के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस को फेसबुक के अवलोकन के दौरान इस फर्जी प्रोफाइल की जानकारी मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

साइबर क्राइम थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर आशीष चौधरी की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का अवलोकन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक ऐसी फेसबुक आईडी दिखाई दी, जिसमें सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह का नाम और फोटो इस्तेमाल किया गया था।

प्रथम दृष्टया यह प्रोफाइल इस तरह दिखाई जा रही थी, जिससे देखने वाले लोगों को वह डीआईजी की वास्तविक फेसबुक आईडी होने का भ्रम हो सकता है। तहरीर में फर्जी फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल भी दिया गया है। पुलिस के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पहचान का इस्तेमाल कर यह प्रोफाइल बनाई है। इससे आमजन और अधिकारी के परिचित लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होने की आशंका है।

पुलिस ने तहरीर में आशंका जताई है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नाम और पहचान का इस्तेमाल कर बनाई गई फर्जी आईडी के माध्यम से किसी व्यक्ति से धनराशि की मांग की जा सकती है। इसके अलावा धोखाधड़ी करने, आपत्तिजनक या भ्रामक संदेश प्रसारित करने अथवा किसी अन्य आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

खबरें और भी







साइबर पुलिस के अनुसार, इस तरह किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पहचान का दुरुपयोग किए जाने से न केवल संबंधित अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि पुलिस विभाग की छवि भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल देखने वाले लोगों के बीच गलतफहमी पैदा होने की आशंका रहती है।

सब इंस्पेक्टर आशीष चौधरी ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। तहरीर 13 अगस्त 2026 को साइबर क्राइम थाना सहारनपुर में दी गई। जिसके बाद देर रात को मुकदमा दर्ज हुआ है।

पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फर्जी प्रोफाइल किस व्यक्ति ने बनाई है, इसे कब बनाया गया और इसके जरिए अब तक किसी व्यक्ति से संपर्क या किसी तरह की ठगी अथवा धोखाधड़ी की गई है या नहीं। जांच में फेसबुक प्रोफाइल से संबंधित तकनीकी जानकारी के साथ अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जाएगा।