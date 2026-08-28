सहारनपुर में देवबंद-बड़गांव मार्ग पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, वांछित गोकश के पैर में लगी गोली
देवबंद-बड़गांव मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में गोकशी का एक वांछित आरोपित खालिद पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
HighLights
गोकशी का वांछित आरोपित खालिद मुठभेड़ में घायल।
पुलिस ने पैर में गोली लगने के बाद किया गिरफ्तार।
एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देवबंद-बड़गांव मार्ग पर गांव लबकरी के पास गुरुवार देर रात पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई।
इसमें गोकशी का एक वांछित आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका अन्य साथी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है।
रात 12 बजे पुलिस टीम लबकरी के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देवबंद की ओर से बाइक पर सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए।
पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने रुकने के बजाय बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बड़गांव की ओर भागने लगे। झबीरन जाने वाले रास्ते की पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।
इसके बाद दोनों ने पेड़ों की आड़ लेकर पुलिस पर दोबारा से फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जबकि दूसरा साथी भाग निकला। कोतवाली प्रभारी संदीप बालियान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित खालिद निवासी बझेड़ी, थाना मंडी, सहारनपुर है और यह फिलहाल देवबंद के फौलादपुरा मुहल्ले में रहता है। खालिद थाना देवबंद में दर्ज गोवध अधिनियम के मुकदमे में वांछित था। इसके खिलाफ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास और गोकशी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।