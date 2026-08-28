सहारनपुर में देवबंद-बड़गांव मार्ग पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, वांछित गोकश के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देवबंद-बड़गांव मार्ग पर गांव लबकरी के पास गुरुवार देर रात पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई।

इसमें गोकशी का एक वांछित आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका अन्य साथी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है।

रात 12 बजे पुलिस टीम लबकरी के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देवबंद की ओर से बाइक पर सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने रुकने के बजाय बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बड़गांव की ओर भागने लगे। झबीरन जाने वाले रास्ते की पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।