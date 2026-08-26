दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होने के बाद तेजी से बढ़ी वन्यजीवों की संख्या, अध्ययन में खुलासा

संवाद सूत्र, सहारनपुर। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के चालू होने के बाद शिवालिक क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही और उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले दिनों में लगभग 40 दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान की ''लैंडस्केप्स रिकनेक्टेड'' द्वारा जारी की गई अध्ययन रिपोर्ट में इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडरपासों के माध्यम से 18 अलग-अलग वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षित आवाजाही दर्ज की गई है।

अध्ययन के दौरान गणेशपुर से आशारोड़ी के बीच 18 किलोमीटर लंबे हिस्से में लगभग 150 कैमरा ट्रैप लगाए गए। इस दौरान कुल 1,11,234 तस्वीरें ली गईं, जिनमें से 40,444 तस्वीरों में वन्यजीवों को अंडरपास का उपयोग करते हुए देखा गया।

यह हिस्सा एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। इस कॉरिडोर में साउंड प्रूफ सीट सहित आधुनिक लाइटों का इस्तेमाल वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अत्यंत उपयोगी माना जा रहा है। कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए तेंदुए और हाथी कैमरा ट्रैप में दर्ज प्रमुख 18 प्रजातियों में हाथी, तेंदुआ, सांभर,चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर और गोल्डन जैकाल समेत अन्य वन्यजीव शामिल हैं। विशेष रूप से हाथियों द्वारा अंडरपास और कॉरिडोर का उपयोग करने के 60 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि बड़े स्तनधारी भी नए बुनियादी ढांचे के बीच सुरक्षित आवागमन मार्ग तलाश रहे हैं।

राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से मोहंड क्षेत्र की तरफ वन्यजीवों की आवाजाही लगातार बढ़ी है। कैमरा ट्रैप में तेंदुओं के साथ हाथियों की मौजूदगी भी लगातार दर्ज की जा रही है। खास बात यह है कि मादा तेंदुओं और उनके शावकों की चहलकदमी भी सामने आई है, जिसे जंगल के अनुकूल और सुरक्षित होते वातावरण का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के वर्ष 2021 के अध्ययन में शिवालिक क्षेत्र में लगभग 50 तेंदुओं की मौजूदगी सामने आई थी, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 80 से 90 तक पहुंचने का अनुमान है। जबकि हाथियों की संख्या भी 50 से 60 के बीच पहुंचने का अनुमान है। वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी ने वन विभाग को भी उत्साहित किया है।