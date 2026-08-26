34 करोड़ का पुल, पहली बारिश में दरारें: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के वायाडक्ट की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को डाट काली मंदिर से जोड़ने वाले 34 करोड़ के वायाडक्ट में दरारें आ गई हैं और यह कई जगह से धंस गया है।
HighLights
1300 मीटर लंबे इस वायाडक्ट की गुणवत्ता पर उठे सवाल।
12,000 करोड़ रुपये की है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को डाट काली मंदिर से जोड़ने वाले वायाडक्ट (पुल) में बरसात के बाद दरारें आ गई हैं। यह कई जगह से यह धंस गया है। इसकी मरम्मत कार्य कर लीपापोती की गई है।
पिछले तीन माह से पहाड़ियों के स्थिरीकरण के नाम पर इसे वाहनों के लिए बंद भी किया हुआ है। ऐसे में 34 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए 1300 मीटर लंबे इस वायाडक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
गौरतलब है कि 12,000 करोड़ रुपये की दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के शुरुआती चरण में इस वायाडक्ट के निर्माण की कोई योजना नहीं थी। जैसे-जैसे काम पूरा हुआ और 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा एलिवेटेड रोड के रूप में बनकर तैयार हुआ तो इसकी आवश्यकता महसूस हुई।
पश्चिमी यूपी के शहरों सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ब्रद्धालुओं की डाट काली माता के मंदिर तक सुरक्षित पहुंच बनाने के लिए योजना के अंतिम चरण में उपरिगामी पुल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 1.3 किलोमीटर लंबे वायाडक्ट का निर्माण किया गया।
गत 22 मई से एलिवेटेड रोड पर पहाड़ियों के स्थिरीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में इस वायाडक्ट को बेरिकेडिंग लगाकर आवागमन के लिए बंद किया हुआ है। बरसात के बाद इस वायाडक्ट की सड़क में कई जगहों पर दरार आ गई।
निर्माण के बाद यह इस सीजन की पहली बरसात है।
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फ्लाईओवर से गिरने से 20 वर्षीय युवक की मौत
सहारनपुर: थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव धौलाहेड़ी निवासी आकिब पुत्र फरमान 20 वर्ष शुक्रवार को गांव धौलाहेड़ी से अपने चचेरे भाई अफजल के साथ पंजाब स्थित जालंधर में वहां पर बन रहे फ्लाईओवर पर मजदूरी करने के लिए गया था। मंगलवार को अन्य मजदूरों के साथ फ्लाईओवर पर लोहे की प्लेट लगाने का काम कर रहा था तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह 50 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे आ गिरा साथ ही उसके ऊपर फ्लाईओवर से 80 किलो की लोहे की प्लेट भी आ गिरी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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