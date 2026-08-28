दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर वर्षा के चलते भारी कटाव, NHAI ने शुरू की मरम्मत

संवाद सूत्र, बिहारीगढ़। पहली ही बरसात में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में खामियों की परतदार परत पोल खोलकर रख दी है। गुरुवार की तड़के हुई वर्षा के पानी के तेज बहाव से मनोहरपुर के निकट भारी कटाव होने से सड़क के नीचे से बड़े हिस्से की मिट्टी का कटाव हो गया है।

जानकारी मिलने के बाद एनएचएआई के कर्मचारियों ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। यही नहीं अमानतगढ़ से लेकर सुंदरपुर तक कई फ्लाईओवर पर भी सड़क धंसने को लेकर डिवाइडर लगाकर सड़क मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जिसे लेकर कहीं ना कहीं कॉरिडोर की निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जिससे जिम्मेदारों की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है।

गुरुवार की तड़के हुई जोरदार वर्षा के बाद मनोहरपुर के निकट सड़क से तेज बहाव का पानी सर्विस रोड की और आने से मिट्टी का कटाव हो गया। जिससे सड़क के एक बड़े हिस्से के नीचे से मिट्टी निकल गई।

सूचना मिलते ही एनएचएआई के कर्मचारियों ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जबकि दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जबकि हाल में देखा जा रहा है कि कस्बे में स्थित थाने के सामने फ्लावर के ढलान पर सड़क धंसते नजर आ रही है।

हालांकि एनएचएआई के कर्मचारी मरम्मत के नाम पर हाईवे निर्माण की गुणवत्ता की खामियों को छिपाने में जुटे हुए हैं हाल में भी हाईवे पर छह से अधिक स्थान पर मरम्मत का कार्य चल रहा है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

बिहारीगढ़ दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुभारंभ को चार माह बीत जाने के बाद भी मनोहरपुर में रेस्ट एरिया के लिए एक्वायर की गई भूमि खाली पड़ी हुई निर्माण की बाट जो रही है, जबकि हाईवे पर अवैध कट लगाकर बड़े होटल व ढाबा संचालकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। यही नहीं अवैध रूप से खोले गए कट दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण दे रहे हैं। बतादें की आला प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश पर दिल्ली देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर करीब एक माह पूर्व अवैध रूप से खोले गए सभी कट बंद कर दिए गए थे। अब न जाने किसके आदेश से दोबारा अवैध रूप से कट खोल दिए गए हैं।