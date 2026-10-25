दारुल उलूम में 27 अक्टूबर को जुटेंगे देशभर के मदरसा प्रतिनिधि, समस्याओं और शिक्षा प्रणाली पर होगा गहन मंथन

संवाद सहयोगी, जागरण. देवबंद (सहारनपुर)। विश्वप्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध देशभर के पांच हजार मदरसों के उलमा 27 अक्टूबर को देवबंद में जुटेंगे। वे यहां कुल हिंद राब्ता-ए-मदारिस इस्लामिया के तत्वावधान में आयोजित होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर दारुल उलूम द्वारा तैयारियां जारी हैं।

27 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन में मदरसों के समक्ष आ रही चुनौतियां, मदरसों के दस्तावेज और लेखा जोखा आदि दुरुस्त रखने समेत मदरसों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सम्मेलन में मदरसा शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने समेत विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन होने की संभावना है।

वहीं, इससे पूर्व 25 अक्टूबर को दारुल उलूम की मजलिस ए आमला की बैठक मेहमानखाने में होगी, जिसमें संस्था की पूर्व में हुई मजलिस ए शूरा की बैठक में लिए गए निर्णयों की गहन समीक्षा की जाएगी। 26 अक्टूबर को कुल हिंद राब्ता ए मदारिस इस्लामिया की मजलिस ए आमला का इजलास होगा, इसी में सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा।