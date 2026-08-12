दारुल उलूम में जलाभिषेक की घोषणा के बाद देवबंद में अलर्ट, हिंदू रक्षा दल नेता नहीं पहुंचे; सामान्य रहा माहौल
हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा की शिवरात्रि पर दारुल उलूम परिसर में जल चढ़ाने की घोषणा के बाद देवबंद में प्रशासन अलर्ट पर रहा। हालांकि, शर्मा देवबंद नही ...और पढ़ें
HighLights
ललित शर्मा ने दारुल उलूम में जल चढ़ाने की घोषणा की थी।
प्रशासन अलर्ट पर रहा, पुलिस बल तैनात, स्थिति सामान्य रही।
शर्मा को पुलिस ने रोका, उन्होंने कानून में विश्वास जताया।
संवाद सहयोगी, देवबंद (सहारनपुर)। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा द्वारा शिवरात्रि को दारुल उलूम परिसर में जल चढ़ाने की घोषणा के बाद मंगलवार को प्रशासन अलर्ट रहा। दारुल उलूम क्षेत्र में खासी चौकसी रखी गई। हालांकि ललित शर्मा देवबंद नहीं पहुंचे और स्थिति पूरी तरह सामान्य रही।
गत आठ अगस्त को ललित शर्मा की इंटरनेट मीडिया पर दो मिनट 10 सेकेंड की वीडियो प्रसारित हुई थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वह कार्यकर्ताओं के साथ 11 अगस्त को दारुल उलूम पहुंचेंगे और वहां हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगाजल को चढ़ाएंगे।
उन्होंने दावा किया था कि दारुल उलूम परिसर में शिवालय है, जिसकी जांच की जानी आवश्यक है। हिंदू रक्षा दल ने कहा था कि इस मामले में कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी दारुल उलूम में जांच नहीं कराई जा रही है।
ललित शर्मा की इस घोषणा को लेकर काफी हलचल मची हुई थी। इसी के लेकर दारुल उलूम के मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे। साथ ही खुफिया विभाग भी पल-पल की जानकारी लेने में जुटा रहा। अधिकारी भी लगातार मामले पर पैनी नजर बनाए रहे।
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हालांकि इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। मामले में कोतवाली प्रभारी कपिल देव ने बताया कि स्थिति सामान्य है। किसी को भी माहौल खराब करने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
ललित शर्मा को पुलिस ने रोका, वीडियो प्रसारित
हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की सोमवार को एक वीडियो जारी हुई थी, जिसमें वह दोनों हाथों में कलश में गंगाजल लिए खड़े हैं और एक पुलिस अधिकारी उन्हें रोकता दिख रहा है। इसमें ललित शर्मा बोल रहे हैं कि वह कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं।
कह रहे हैं कि उन्होंने दो कलश में गंगा जल लिया है, एक को वह मंदिर में चढ़ाएंगे, जबकि दूसरे को अपने कार्यालय में रखेंगे। जब दारुल उलूम में शिवालय की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद वह वहां पहुंचकर इस जल को चढ़ाएंगे।