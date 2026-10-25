दारुल उलूम के नाम से सोशल मीडिया पर चल रहे अकाउंट फर्जी, संस्थान ने किया स्पष्ट

संवाद सहयोगी, सहारनपुर। दारुल उलूम देवबंद ने इंटरनेट मीडिया पर संस्थान और दारुल इफ्ता के नाम से संचालित अकाउंट और चैनलों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। संस्थान ने कहा है कि संस्थान का किसी भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक अकाउंट या चैनल नहीं है। ऐसे में इन माध्यमों से प्रसारित सामग्री को संस्थान की ओर से जारी न माना जाए।

दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर दारुल उलूम देवबंद के नाम से कई अकाउंट और चैनल संचालित हो रहे हैं। इनसे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।



संस्थान पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि इंटरनेट मीडिया पर संस्थान के नाम से चलने वाले अकाउंट आधिकारिक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान की केवल दो आधिकारिक वेबसाइट हैं। इनमें संस्थान से संबंधित परिचय और घोषणाएं भी उपलब्ध हैं। जबकि धार्मिक मार्गदर्शन के लिए दारुल इफ्ता के नाम से अधिकृत वेबसाइट है।