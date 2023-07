Saharanpur: सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर लगाया ‘मरहम’, बच्चों को दुलारा; दी चॉकलेट और टॉफी

दैनिक जागरण ने राहत शिविर में रह रहे लोगों से बात कर उनके अनुभवों को साझा किया। कृष्णापुरम कालोनी की भगवती ने बताया क‍ि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और जिन महिलाओं की गोद में छोटे बच्चे थे उन बच्चों को दुलारते हुए उन्हें टाफी और चाकलेट दीं। सीएम ने बाढ़ आने के बारे में पूछा और हाथ हिलाते हुए आगे निकल गए।

बाढ़ राहत शिविर में बच्चों को टाफी व चाकलेट का डब्बा देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सौ. सूचना विभाग

जागरण संवाददाता, सहारनपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सहारनपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और उन्हें बाढ़ राहत किट व राहत राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री राहत शिविर में करीब 10 मिनट तक रुके, यहां उन्होंने छोटे बच्चों को दुलारते हुए उन्हें चाकलेट व टॉफी भी दीं। दैनिक जागरण ने राहत शिविर में रह रहे लोगों से बात कर उनके अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री जैसे ही कालेज में पहुंचे तो गैलरी में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पार्षद चौधरी सुधीर कुमार, पार्षद अमित त्यागी, पार्षद दिग्विजय चौहान ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री मेरे पास आए और बोले कि चिंता मत करना, प्रशासन उनका ध्यान रखेगा। किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। घर ठीक होेने तक वह यहां रह सकते हैं। इसके बाद सीएम ने सबको राशन की किट दीं - पूजा यादव, वंशिका विहार कृष्णापुरम। मुख्यमंत्री आए और सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ राशन किट को देखा और कृष्णापुरम की पूजा से बात की। राशन किट में आटा, चावल, दाल, आलू, मसाला, रिफाइंड आदि सामान है। - सुरभि, कृष्णापुरम कालोनी। कृष्णापुरम कालोनी की भगवती ने बताया क‍ि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और जिन महिलाओं की गोद में छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को दुलारते हुए उन्हें टाफी और चाकलेट दीं। सीएम ने बाढ़ आने के बारे में पूछा और हाथ हिलाते हुए आगे निकल गए। विनोद विहार खुशी पुत्री कन्हैया ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंने बताया कि बाढ़ के पानी में उसकी कापी-किताबें भी बह गई हैं। घर का सारा सामान खराब हो गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, प्रशासन पूरी मदद करेगा।

