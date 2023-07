Chandrashekhar भरतपुर में जनसभा के लिए निकले बोले, जब तक सांस रहेगी, समाज के बीच रहूंगा, सुख-दुख का है साथ

Chandrashekhar बुधवार को चंद्रशेखर पर फायरिंग हुयी थी जिसमें एक गोली उनकी कमर को रगड़ते हुए निकली थी। उनके समर्थक जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को भरतपुर में प्रस्तावित जनसभा के लिए चंद्रशेखर एंबुलेंस से सहारनपुर से रवाना हुए हैं। उनका कहना है कि समाज के लिए वे आखिरी सांस तक लोगों का साथ देंगे।

Chandrashekhar: एंबुलेंस से भरतपुर जनसभा के लिए निकले चंद्रशेखर

Your browser does not support the audio element.

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर 'आजाद' घायल अवस्था में ही शनिवार सुबह एंबुलेंस से भरतपुर के लिए रवाना हो गए हैं। भरतपुर में चंद्रशेखर की पहले से ही एक जनसभा का कार्यक्रम तय है। देवबंद में हुयी थी फायरिंग आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कार पर बुधवार को देवबंद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में एक गोली गाड़ी का शीशा चीरते हुए उनकी कमर को रगड़ते हुए निकल गई थी। देवबंद में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद गुरुवार को उनकी छुट्टी कर दी गई थी और वह घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। इस दौरान उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। राजस्थान के भरतपुर में होनी है जनसभा शनिवार को चंद्रशेखर की एक जनसभा पहले से ही राजस्थान के भरतपुर में लगी हुई थी, इस सभा में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर शनिवार सुबह 7.45 बजे एक एंबुलेंस में भरतपुर के लिए रवाना हो गए। घायल होने के बावजूद भरतपुर जाने के संबंध में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तक एक सांस भी रहेगी, समाज के बीच रहूंगा और हर दुख- सुख में साए की तरह उनके साथ रहूंगा।

Edited By: Abhishek Saxena