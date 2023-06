ICU में चंद्रशेखर: ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद कराया गया शिफ्ट, हमले में शामिल कार मिली; 3 संदिग्ध हिरासत में

भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती घायल चंद्रशेखर का ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं इस संबंध में एसएसपी विपिन ताडा का कहना है कि पुलिस टीमें जांच में लगी हैं जल्द ही राजफाश किया जाएगा।

ICU में चंद्रशेखर आजाद: ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद कराया गया शिफ्ट, हमले मामले में तीन युवक हिरासत में

जागरण संवाददाता, सहारनपुर: भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मिरागपुर गांव से संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को भी कब्जे में लिया गया है। कार हमलावरों की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा आसपा कार्यकर्ता मनीष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज किया है। देवबंद से करीब आठ किलोमीटर दूर मिरगपुर गांव के एक व्यक्ति ने उसके घेर के सामने सफेद रंग की एक स्विफ्ट डिजायर कार लावारिस खड़ी होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस कार को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कार के नंबर के आधार पर तीन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कार हमलावरों की है, या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि देवबंद पुलिस ऐसी कोई जानकारी होने से इंकार कर रही है। इसके अलावा भी पुलिस ने रात में कई संभावित स्थानों पर दबिश दी है, लेकिन फिलहाल हमलावरों को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिली है। आईसीयू में शिफ्ट किया गया चंद्रशेखर को वहीं जिला अस्पताल में भर्ती घायल चंद्रशेखर का ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं, इस संबंध में एसएसपी विपिन ताडा का कहना है कि पुलिस टीमें जांच में लगी हैं, जल्द ही राजफाश किया जाएगा। कार की फुटेज मिली पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान हाइवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों से स्विफ्ट डिजायर की फुटेज खोज निकाली है। यह कार चंद्रशेखर की फार्च्यूनर के साथ साथ चलती दिख रही है। बताया जा रहा है कि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंच सकते हैं।

Edited By: Abhishek Pandey