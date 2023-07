Chandrashekhar Attack: मुख्य हमलावर लविश कर चुका है जेलर पर हमला, चंद्रशेखर पर हमले के लिए नहीं मिली थी पिस्टल

Saharanpur News In Hindi बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं चारों इसलिए चंद्रशेखर काे चुना। चारों आरोपित माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से कर चुके हैं लूट। हरियाणा के करनाल जिले से मांगा एक आरोपित का अपराधिक इतिहास। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। आरोपितों के पास तमंचे थे जिससे उन्होंने चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी। लविश जेलर पर हमला कर चुका है।

बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं चारों, इसलिए चंद्रशेखर काे चुना

Your browser does not support the audio element.

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चारों आरोपितों से पूछताछ करते हुए शनिवार को रात हो गई, लेकिन वह पुलिस को लगातार गुमराह करते रहे। हालांकि चारों आरोपितों ने स्वीकार किया कि वह बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करने का प्लान बनाया था। ताकि वह मीडिया में सुर्खियों में आ सके और फिर पुराने बदमाशों की तरह वह बड़े पैसों वालों से वसूली कर सके। रणखंड़ी गांव के जंगल में बनी प्लानिंग आरोपितों को पहले से पता था कि चंद्रशेखर अपने एक रिश्तेदार के यहां देवबंद आने वाला है। दिन में ही उन्होंने रणखंडी गांव के जंगल में एक नलकूप पर प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत आरोपितों में से हरियाणा के गोंदर गांव के विकास ने गाड़ी उपलब्ध की। इसके बाद वह कार में बैठकर देवबंद में पहुंचे और चंद्रशेखर की कार निकलने का इंतजार करने लगे। चंद्रशेखर के निकलते ही आरोपितों ने थोड़ी देर बाद ही हमला कर दिया। अच्छे हथियार न होना बना चंद्रशेखर का बचना आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। वह कई स्थानों पर हथियार खरीदने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें किसी ने पिस्टल उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद उन्होंने एक ही तमंचे से कई गोलियां चंद्रशेखर की कार पर चलाई, लेकिन वह बच गए। आरोपितों का कहना है कि यदि उनके पास अच्छे हथियार होते तो वह चंद्रशेखर की हत्या कर देते। लविश कर चुका है जेलर पर हमला चारों आरोपितों में मुख्य आरोपित लविश है। लविश एक मामले में देवबंद जेल में बंद था। जिस समय लविश के परिवार वाले उससे मिलने के लिए आए तो जेलर ने मिलने से मना कर दिया था। इसके बाद लविश ने देवबंद जेल से बाहर निकलने के बाद जेलर पर ही गोली चला दी थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभी कुछ दिन पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था।

Edited By: Abhishek Saxena