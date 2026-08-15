Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Agniveer Recruitment: सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती को पहुंचेंगे 13 जिलों के 60 हजार अभ्यर्थी, तैयारियां पूरी

By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:35 AM (IST)

Agniveer recruitment: सहारनपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी, जिसमें 13 जिलों के 60 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. 17 अगस्त से डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली।

  2. एक माह तक स्टेडियम व आसपास के मार्गों पर प्रवेश प्रतिबंधित।

जागरण संवादाता, सहारनपुर। डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के चलते स्टेडियम परिसर के साथ ही आसपास के मार्ग पर भी सामान्य लोगों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।

करीब एक माह तक चलने वाली भर्ती के दौरान स्टेडियम में खिलाड़ियों और सामान्य लोगों का प्रवेश बंद रहेगा। सेना और जिला प्रशासन ने भर्ती रैली को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाई है। सुरक्षा को लेकर डीआईजी और एसएसपी ने टीम के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। सेना के जवानों ने भी भर्ती रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है।

सेना भर्ती रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के करीब 60 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली 17 अगस्त से 10 सितंबर तक प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने को देखते हुए स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था के साथ अभ्यर्थियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्टेडियम में खेल गतिविधियां भी प्रभावित रहेंगी। खिलाड़ियों को अभ्यास और अन्य खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में खिलाड़ियों को करीब एक माह तक वैकल्पिक मैदानों का सहारा लेना पड़ेगा।

भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। जरूरत के अनुसार मार्गों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्टेडियम परिसर सुरक्षा घेरे में रहेगा।

यह भी पढ़ें- Agniveer Recruitment: सहारनपुर अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी, अपने-अपने जिले की तारीख नोट कर लें कैंडिटेट

अभ्यर्थियों के प्रवेश, दस्तावेजों की जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सेना के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। व्यवस्था बनाने को लेकर डीआईजी और एसएसपी ने स्टेडियम का जायजा लिया। सेना के अधिकारियों से भर्ती को लेकर जानकारी ली।

इन्‍होंने कहा

स्पोर्ट्स स्टेडियम 17 से 10 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। इस दौरान स्टेडियम सेना की निगरानी में होगा। सेना के अधिकारी स्टेडियम पहुंचकर तैयारी में जुट हुए है। 
राहुल चोपड़ा, क्रीड़ाधिकारी