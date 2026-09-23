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मटर-पनीर और घी शक्कर छोड़कर खाई अरहर की दाल, सहारनपुर में नितिन नवीन ने कार्यकर्ता के घर किया भोजन

By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
Published: Wed, 23 Sep 2026 08:53 AM (IST)

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सहारनपुर में पार्टी कार्यकर्ता चौधरी अजब सिंह के ...और पढ़ें

HighLights

  1. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहारनपुर में कार्यकर्ता के घर भोजन किया।

  2. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे।

  3. संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास मंदिर में दीपक जलाकर नमन किया।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यहां पार्टी कार्यकर्ता चौधरी अजब सिंह के घर पहुुंचकर भोजन किया। वर्ष-1991 से पार्टी से जुड़े अजब सिंह-2024 में प्रवक्ता पद से सेवानिवृत हुए है।

वर्तमान में वह मुहल्ले के ही संत शिरोमणि गुरू श्री रविदास मंदिर समिति के अध्यक्ष है। भाजपा की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर आने से पूरा परिवार गौरवान्वित है।

महानगर के मुहल्ला ओजपुरा का नजारा मंगलवार को वीपीआईपी के आगमन में भाजपा के झंडों और गुब्बारों से सजा था। चूने के छिड़काव से साफ-सुथरी गलियां चमक रही थी। स्वागत को कई स्थानों पर तोरणद्वार लगाए गए थे।

वर्ष-1991 से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में है सक्रिय

दोपहर 2.35 बजे सायरन बजाती गाड़ियों के काफिले संग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ओजपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने संत शिरोमणि गुरू श्री रविदास मंदिर में दीपक जलाया और संत शिरोमणि की प्रतिमा को नमन किया। मंदिर समिति ने उन्हें संत रविदास की प्रतिमा और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र भेंट किया। बाद में चौधरी अजब सिंह के घर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष ने भोजन ग्रहण किया।

ओजपुरा में सपरिवार निवास करते है चौधरी अजब सिंह

अजब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के घर पर आगमन से पूरा परिवार गौरवान्वित है। वह वर्ष-1991 से भाजपा से जुड़े थे। छात्र जीवन में एबीवीपी से जेवी जैन कॉलेज में छात्रसंघ का चुनाव भी लड़ा था। वर्ष-1996 में शिक्षक पद पर उनकी नियुक्ति चकरोता के निकट इंटर कालेज में शिक्षक के रूप में हुई थी। 2024 में राजकीय इंटर कालेज कटा पत्थर देहरादून से प्रवक्ता पद से सेवानिवृत होने के बाद फिर से भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे है। मुहल्ले के संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास मंदिर समिति के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे है।

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पूरा समय भाजपा की रीतियों-नीतियों के प्रचार और समाज की सेवा में बीत रहा है

अजब सिंह ने बताया कि परिवार पत्नी मंजू के अलावा तीन बेटियां और एक बेटा है। दो बेटियों अंजली व अभिलाषा की शादी हो चुकी है। बेटी शालू, एमएससी-बीएड के बाद डीएलएड कर रही है। बेटा अर्जुन प्रताप बी-फार्मा कर रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका पूरा समय भाजपा की रीतियों-नीतियों के प्रचार और समाज की सेवा में बीत रहा है। ओजपुरा मे चौधरी अजब सिंह को सभी गुरूजी के नाम से जाने पहचाने जाते है।स्वागत में पार्षद राजू सिंह, राममेहर, जयंत, विनोद कुमार, रामकुमार, बंटी, सतीश कुमार आदि मौजूद रहे। 

भोजन अरहर की दाल मिक्स सब्जी

भोजन में अरहर की दाल, मिक्स सब्जी, बूंदी का रायता, मटर-पनीर, घी-शक्कर और रोटी बनवाई गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने चौधरी अजब सिंह के साथ बैठकर भोजन किया। परिवार के सभी सदस्यों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी भोजन किया।