Saharanpur News: भाजपा नेता की लव स्टोरी से परेशान पत्नी, पहली छोड़ दूसरी से कर ली शादी, घरवाली ने लगाए आरोप

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। सदर बाजार थानाक्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की है। आरोप है कि उसका पति उससे अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये मांग रहा था। उसे पैसा नहीं दिया तो उसने दूसरी युवती से शादी कर ली। वहीं, महिला का आरोप है कि उसका जेठ उस पर बुरी नजर रखता है। कई बार वह छेड़छाड़ कर चुका है। वाट्सएप पर अश्लील मैसेज कर चुका है। युवक पूर्व पार्षद रह चुका है दरअसल, सदर बाजार के एक मोहल्ले का रहने वाला युवक पूर्व पार्षद है। वह भाजपा से नामित पार्षद रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि वर्ष 2006 में उसके पति का निधन हो गया था। निधन के कुछ दिन बाद उसने पूर्व पार्षद से मंदिर में शादी कर ली थी। पूर्व पार्षद उसे और उसकी दो बेटियों को अपने घर ले गया था, लेकिन जब युवक के परिजनों ने अधिक परेशान कर दिया तो वह दोनों किराए के मकान में रहने लगे। किराए के मकान में रहने लगा युवक महिला का आरोप है कि इसी दौरान उसके पति के संपर्क में एक युवती आ गई। जिसके बाद पति ने महिला को परेशान करने लगा। आरोप है कि पति ने 40 लाख रुपये की मांग की और कहा कि उसे मकान लेना है। महिला का कहना है कि जब पति और उसके बीच विवाद रहने लगा तो उसके जेठ ने उसे वाट्सएप पर मैसेज करने शुरू कर दिए। जेठ ने कहा कि वह उसे रख लेगा। उसके साथ छेड़छाड़ भी की। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि एक महिला की शिकायत मिली है। जिस पर जांच चल रही है। दूसरे पक्ष की सुनने के बाद ही सत्यता सामने आएगी।

