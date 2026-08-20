Agniveer Recruitment: बिजनौर के युवाओं ने दिखाया दमखम, दौड़ में 880 सफल; 'भारत माता की जय' से गूंजा मैदान
Agniveer Recruitment: बिजनौर जिले के युवाओं ने अग्निवीर भर्ती रैली में शानदार प्रदर्शन किया, जहां 1250 में से 880 अभ्यर्थियों ने दौड़ सफलतापूर्वक पास की। यह उपलब्धि उनके देशसेवा के सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कड़ी मेहनत और जुनून को दर्शाती है।
HighLights
1250 में से 1115 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए, दिखाया जोश।
सहारनपुर में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में युवा उत्साहित।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। भारतीय सेना में शामिल होकर देशसेवा करने का सपना लिए बिजनौर जिले की नजीबाबाद, बिजनौर और धामपुर तहसीलों के युवाओं ने अग्निवीर भर्ती रैली में पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया।
एआरओ मेरठ के अंतर्गत डा. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में 17 अगस्त से नौ सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही अग्निवीर भर्ती रैली में गुरुवार को बिजनौर जिले के इन तीनों तहसीलों के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई।
गुरुवर को भर्ती के लिए बिजनौर जिले के कुल 1250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1115 अभ्यर्थी रनिंग के लिए मैदान में पहुंचे। कड़ी मेहनत, अनुशासन और शानदार शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 880 अभ्यर्थियों ने रनिंग सफलतापूर्वक पास कर ली।
सुबह से ही भर्ती मैदान में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना लिए अभ्यर्थियों ने पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाई। दौड़ के दौरान मैदान भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंजता रहा। रनिंग में सफलता हासिल करने वाले 880 युवाओं के लिए यह उपलब्धि उनके सेना में शामिल होने के सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इन युवाओं ने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि मेहनत, हौसले और देशसेवा के जुनून के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं होती।
बिजनौर के युवाओं का यह शानदार प्रदर्शन न केवल उनके परिवारों और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो भारतीय सेना में शामिल होकर राष्ट्रसेवा करने का सपना देखते हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मैदान में सिर्फ दौड़ नहीं हुई, बल्कि सैकड़ों युवाओं ने अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाया है।