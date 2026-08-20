Agniveer Recruitment: बिजनौर के युवाओं ने दिखाया दमखम, दौड़ में 880 सफल; 'भारत माता की जय' से गूंजा मैदान

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। भारतीय सेना में शामिल होकर देशसेवा करने का सपना लिए बिजनौर जिले की नजीबाबाद, बिजनौर और धामपुर तहसीलों के युवाओं ने अग्निवीर भर्ती रैली में पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया।

एआरओ मेरठ के अंतर्गत डा. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में 17 अगस्त से नौ सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही अग्निवीर भर्ती रैली में गुरुवार को बिजनौर जिले के इन तीनों तहसीलों के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई। गुरुवर को भर्ती के लिए बिजनौर जिले के कुल 1250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1115 अभ्यर्थी रनिंग के लिए मैदान में पहुंचे। कड़ी मेहनत, अनुशासन और शानदार शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 880 अभ्यर्थियों ने रनिंग सफलतापूर्वक पास कर ली।

सुबह से ही भर्ती मैदान में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना लिए अभ्यर्थियों ने पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाई। दौड़ के दौरान मैदान भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंजता रहा। रनिंग में सफलता हासिल करने वाले 880 युवाओं के लिए यह उपलब्धि उनके सेना में शामिल होने के सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन युवाओं ने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि मेहनत, हौसले और देशसेवा के जुनून के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं होती।