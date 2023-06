सहारनपुर, एएनआई। भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी-कांशी राम के प्रमुख चंद्र शेखर आजाद ने सहारनपुर में अस्‍पताल से ड‍िस्‍चार्ज होते ही यूपी की योगी सरकार पर वार क‍िया है। चंद्रशेखर ने कहा, ''मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यह सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना नहीं किया जा सकता... मेरा मानना ​​है कि यह सरकार की घोर लापरवाही है।'' भीम आर्मी नेता ने कहा क‍ि मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा, इससे पता चलता है कि वह अपराधियों को बचा रहे हैं।

चंद्रशेखर ने पूछा- पिछले 24 घंटे में क्या कार्रवाई हुई

चंद्रशेखर ने खुद पर हुए हमले को लेकर प्रदेश सरकार की कानून-व्‍यवस्‍था पर सवाल उठाया। उन्‍होंने कहा क‍ि यह आज का हमला नहीं है, वंचितों पर तो सदियों से हमला होते आया है, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है? पिछले 24 घंटे में क्या कार्रवाई हुई?

