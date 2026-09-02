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अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- 'यह इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार, इसके अन्यायी शासन के खिलाफ PDA एकजुट'

By Deepak Prajapati Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Wed, 02 Sep 2026 02:03 PM (IST)

Akhilesh Yadav in  Saharanpur: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कुशासन, अन्याय और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

सहारनपुर में पत्रकार वार्ता करते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।

सहारनपुर में पत्रकार वार्ता करते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।

HighLights

  1. भाजपा को किसानों की दुश्मन बताया

  2. कार्यकर्ताओं से बूथ मजबूत करने की अपील।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करना है। दावा किया कि जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का मन बना लिया है।

सहारनपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी इंद्रसेन व रुद्रसेन के आवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि समाजवादी समर्थकों का एक भी वोट न घटे और न छूटे। उन्होंने भाजपा की साजिशों से सावधान रहने को कहा और जोड़ा कि इस बार धोखा नहीं होना चाहिए।

भाजपा पर किया हमला

पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा के कुशासन, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है और उसे हटाना चाहती है। उनके अनुसार भाजपा सरकार में हर स्तर पर भेदभाव है। भाजपा के अन्यायी शासन के खिलाफ पीडीए एकजुट है और इसी एकजुटता से भाजपा घबराई हुई है। भाजपा का हार का डर अभी से सताने लगा है।

कार्यकर्ताओं से बूथों मजबूत करने की अपील

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का है। पार्टी प्रेम, दया और अपनापन के साथ सबको साथ लेकर चलती है तथा सभी का सम्मान करती है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बूथों को मजबूत करने, जनता को पार्टी की योजनाओं की जानकारी देने और सबको जोड़ने की है।

भाजपा पर भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति का आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने, लोकतंत्र-संविधान-आरक्षण के लिए खतरा बनने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और बजट की लूट भाजपा का एजेंडा है।

उनके अनुसार भाजपा सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसने कमीशन के लिए जेपीएनआईसी, प्लासीज मॉल, किसान बाजार और छतर मंजिल जैसी सरकारी संपत्तियां बेच दीं तथा समाजवादी सरकार में किसानों के लिए बनी मंडियों को बर्बाद कर दिया।

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की दुश्मन है। खाद चोरी हो रही है, हर सीजन किसान खाद के लिए भटकता है, महंगाई से खेती की लागत बढ़ी है और फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा। बिचौलिए फसलों की लूट कर रहे हैं। भाजपा ने किसानों और नौजवानों के साथ धोखा किया है।