Agniveer Recruitment: सहारनपुर अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी, अपने-अपने जिले की तारीख नोट कर लें कैंडिटेट
Agniveer Recruitment Rally: सेना भर्ती कार्यालय मेरठ द्वारा 17 अगस्त से 9 सितंबर तक सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 13 जि ...और पढ़ें
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सहारनपुर में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू।
सेना ने स्टेडियम में टेंट लगाकर ट्रैक तैयार किया।
मेरठ एआरओ के 13 जिलों के उम्मीदवार होंगे शामिल।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) मेरठ की ओर से 17 अगस्त से नौ सितंबर तक जिले के डा. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास) श्रेणियों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सेना ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
सेना के जवान अपने टैंट लगा रहे हैं। इसके साथ ही मैदान में ट्रैक की बैरेकेडिंग भी कर दी गई है। अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी के आवेदक सात और आठ अक्तूबर को बीईजी एंड सेंटर रुड़की में भर्ती रैली में भाग लेंगे। जिन आवेदकों ने आनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) उत्तीर्ण की है, वे रैली में भाग लेने के पात्र होंगे।
सेना भर्ती कार्यालय मेरठ के निदेशक कर्नल सत्यजीत बेबले के अनुसार यह रैली एआरओ मेरठ के अधिकार क्षेत्र में जाने वाले 13 जिलों अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर और शामली के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार सभी उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। सेना ने स्टेडियम परिसर को बुधवार को अपने कब्जे में ले लिया है। यहां पर तैयारियां की जा रही है।
रैली कार्यक्रम-अग्निवीर जनरल ड्यूटी
- 17 अगस्त-हापुड़ जिला (गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, हापुड़ तहसील)
- 18 अगस्त-बागपत जिला (बड़ौत, खेकड़ा तहसील)
- 19 अगस्त-बागपत जिला (बागपत तहसील) बिजनौर जिला (नगीना, चांदपुर तहसील)
- 20 अगस्त-बिजनौर जिला (नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर तहसील)
- 21 अगस्त-मुरादाबाद जिला (ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद, बिलारी तहसील)
- 22 अगस्त-अमरोहा जिला (अमरोहा, हसनपुर, नौगावां सादात तहसील)
- 23 अगस्त-अमरोहा जिला (धनौरा तहसील) रामपुर जिला (स्वार, टांडा, बिलासपुर, रामपुर, शाहाबाद, मिलक तहसील)
- 24 अगस्त-बुलंदशहर जिला (सिकंदराबाद, शिकारपुर तहसील)
- 25 अगस्त-बुलंदशहर जिला (बुलंदशहर, खुर्जा तहसील)
- 26 अगस्त-बुलंदशहर जिला (स्याना, डिबाई तहसील)
- 27 अगस्त-बुलंदशहर जिला (अनूपशहर तहसील)
- गाजियाबाद जिला (मोदीनगर, गाजियाबाद, लोनी तहसील)
- 28 अगस्त-मुजफ्फरनगर जिला (मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, खतौली तहसील)
- 29 अगस्त-मुजफ्फरनगर जिला (जानसठ) शामली जिला (कैराना, शामली, ऊन तहसील)
- 30 अगस्त-गौतम बुद्ध नगर जिला (दादरी, गौतम बुद्ध नगर, जेवर तहसील), मेरठ जिला (मेरठ तहसील)
- 31 अगस्त-मेरठ जिला (सरधना, मवाना तहसील)
- एक सितंबर-सहारनपुर जिला (बेहट, सहारनपुर, नकुड़, देवबंद, रामपुर मनिहारान तहसील)
अग्निवीर टीडीएन 8वीं व अग्निवीर टीडीएन 10वीं
- दो सितंबर : जिला अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली। (अग्निवीर टेक्निकल भर्ती)-जिला अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद
- तीन सितंबर : (अग्निवीर टेक्निकल भर्ती) बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ
- चार सितंबर : (अग्निवीर टेक्निकल भर्ती) मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली
- सात सितंबर : बीईजी एंड सेंटर रुड़की में अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी भर्ती-जिला बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर
- आठ सितंबर : बीईजी एंड सेंटर रुड़की में अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी भर्ती- जिला गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, शामली।