अग्निवीर भर्ती रैली: UP के 13 जिलों के हजारों युवा दिखाएंगे दमखम, सहारनपुर में सेना के जवानों ने संभाला 'मोर्चा'

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अग्निवीर बनने का सपना लेकर युवा तैयारी में जुटे है और सुबह-शाम अभ्यास कर रहे है। 17 अगस्त से स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर बनने के लिए हजारों युवा ट्रैक पर दौड़ेंगे। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है।

बुधवार को सेना के अधिकारी और जवान स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए। मैदान में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा से लेकर प्रवेश और दस्तावेज जांच तक के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

डा. भीम राव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना की गतिविधियां बढ़ गई है। अभ्यर्थियों के प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाने के लिए दौड़ और शारीरिक दक्षता परखने को मैदान को तैयार किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने भर्ती स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं की जा रही है।

वहीं अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर युवाओं में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त से 10 सितंबर तक चलने वाली अग्निवीर भर्ती रैली में 13 जिलों के करीब 26 हजार से अधिक युवा दमखम दिखाएंगे। इस भर्ती रैली में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ और सहारनपुर के अभ्यर्थी भाग लेंगे।

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अधिक संख्या में युवाओं के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे और शहर के प्रमुख मार्गों पर भीड बढ़ने की संभावना को लेकर यातायात पुलिस भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बाधित न हो। भर्ती के दौरान स्टेडियम मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा।