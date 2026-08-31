अग्निवीर भर्ती रैली में मेरठ के युवाओं का जलवा, 842 ने पास की दौड़; अगले चरण के लिए बढ़ेंगे आगे

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। डाॅक्टर भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में सोमवार को मेरठ जनपद की सरधना और मवाना तहसील के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया।

भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की दौड़ कराई गई। इसके लिए कुल 1170 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 1055 अभ्यर्थी ही मैदान में पहुंचे। इनमें से 842 अभ्यर्थियों ने निर्धारित दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर ली। दौड़ में सफल अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आगे बढ़ेंगे।

भर्ती रैली में अभ्यर्थियों को तय प्रक्रिया के अनुसार स्टेडियम में प्रवेश दिया गया। दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताओं के बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया। दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों में सेना में भर्ती होने का उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही स्टेडियम के आसपास अभ्यर्थियों की आवाजाही बनी रही।

परीक्षा में सफल होने के लिए युवाओं ने पूरी ताकत झोंक दी। सोमवार को सरधना और मवाना तहसील के 1,170 अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें से 1,055 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 115 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार दौड़ में शामिल कराया गया।

कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 842 अभ्यर्थियों ने रनिंग परीक्षा पास की। सफल अभ्यर्थियों को भर्ती की आगामी प्रक्रिया के लिए योग्य माना गया। रनिंग में शामिल हुए 1,055 अभ्यर्थियों में से 842 अभ्यर्थी सफल रहे। इस तरह 213 अभ्यर्थी दौड़ की परीक्षा में सफल नहीं हो सके।

भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा को अहम चरण माना जाता है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अग्निवीर भर्ती रैली के अगले चरण में आज एक सितंबर को सहारनपुर जिले के अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे।

जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए युवा निर्धारित समय पर डाक्टर भीमराव अआंबेडकर स्टेडियम पहुंचेंगे। सहारनपुर के अभ्यर्थियों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। भर्ती में शामिल होने वाले युवा दौड़ के साथ-साथ दस्तावेजों और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे।