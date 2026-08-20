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CA दीपक गुप्ता से आजम खान के संपर्क का जरिया तलाशने में जुटीं एजेंसियां, कई सफेदपोश लोगों के खातों को संभालने का है दावा 

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:55 AM (IST)

चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के वित्तीय लेन-देन और प्रभावशाली लोगों से संबंधों की जांच तेज हो गई है, जिसमें पूर्व मंत्री आजम खान और पूर्व एमएलसी इकबाल से उनके कथित संपर्क खंगाले जा रहे हैं।

आजम खान। फाइल फोटो

आजम खान। फाइल फोटो

HighLights

  1. सीए दीपक गुप्ता के वित्तीय लेन-देन की जांच जारी।

  2. आजम खान और पूर्व एमएलसी इकबाल से संबंध खंगाले जा रहे।

  3. दीपक गोयल का नाम भी जांच में सामने आया।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता से जुड़े मामलों की जांच अब उनके वित्तीय लेन-देन और संपर्कों के दायरे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। जांच के दौरान यह पहलू भी सामने आया है कि वह कई प्रभावशाली और सफेदपोश लोगों के वित्तीय खातों को संभालते थे।

ऐसे में जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि दीपक गुप्ता की राजनीतिक और कारोबारी क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से नजदीकी किस माध्यम से बनी। जांच का एक अहम बिंदु पूर्व मंत्री आजम खान से उनके कथित संपर्क को लेकर है।

सूत्रों के मुताबिक, अब यह पता लगाने की तैयारी की जा रही है कि दीपक गुप्ता किस व्यक्ति या माध्यम से आजम खान के संपर्क में आए थे। इसके लिए पुराने वित्तीय रिकार्ड, कारोबारी लेन-देन और संपर्कों की कड़ियों को खंगालने की तैयारी है।

पूर्व एमएलसी इकबाल प्रकरण से भी जुड़ा था नाम

दीपक गुप्ता का नाम इससे पहले सहारनपुर के बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल उर्फ बाल्ला से जुड़े मामले में भी सामने आ चुका है। इसी वजह से जांच एजेंसियां उनके पुराने पेशेवर और वित्तीय संपर्कों को नए सिरे से देख रही हैं। अधिकारियों की नजर इस बात पर है कि अलग-अलग मामलों में सामने आए लोगों के बीच कोई साझा कारोबारी, वित्तीय या मध्यस्थ कड़ी तो नहीं रही।

खातों और लेन-देन की होगी पड़ताल

जांच में दीपक गुप्ता द्वारा संभाले गए खातों, उनसे जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर उन लोगों और संस्थाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जिनके साथ उनका लंबे समय तक पेशेवर संबंध रहा। जांच एजेंसियां यह भी देख सकती हैं कि किसी संदिग्ध लेन-देन या संपत्ति संबंधी गतिविधि में उनकी पेशेवर भूमिका क्या थी।

संपर्कों की कड़ी जोड़ने की कोशिश

पूरे मामले में अब जांच का फोकस केवल दीपक गुप्ता की व्यक्तिगत भूमिका तक सीमित नहीं रहने वाला है। उनके संपर्क में रहे लोगों, कारोबारी सहयोगियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच संबंधों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यदि जांच में कोई ठोस वित्तीय या दस्तावेजी साक्ष्य सामने आता है, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है।

फिलहाल जांच एजेंसियां उपलब्ध दस्तावेजों और रिकार्ड की जांच कर रही हैं। दीपक गुप्ता के आजम खान से संपर्क का वास्तविक माध्यम क्या था और हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला प्रकरण में उनकी भूमिका किस स्तर तक थी, इसका स्पष्ट जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

दीपक गोयल का नाम भी आ रहा सामने

सूत्रों के मुताबिक दीपक गोयल नाम का नाम भी प्रकाश में आ रहा है। दीपक गोयल के बारे में बताया जा रहा है कि वह पहले किसी सीए के पास काम करता था। इसके बाद उसने अपनी फर्म खोल ली। दीपक गोयल ही दीपक गुप्ता के माध्यम से आडिट कराने का काम करता है।

दीपक गोयल के आवास पर इकबाल उर्फ बाल्ला के मामले में ईडी की छापेमारी हो चुकी है। दीपक गुप्ता के जिस आफिस पर ईडी की टीम ने छापेमारी कर दस्तावेज बरामद किए हैं, उस आफिस का इस्तेमाल लोगों से बातचीत करने के लिए किया जाता है। दीपक गोयल अपने आफिस पर किसी भी पार्टी से बात नहीं करता है।