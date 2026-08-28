जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले के ग्रामीण संपर्क मार्गों की सूरत संवारने की पहल जल्द ही रंग लाएगी। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर शासन द्वारा 27 ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 34.26 करोड़ से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

विभाग द्वारा टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दो महीने के भीतर निर्माण शुरू कराया जाएगा। निर्माण शुरू होने के छह महीने के भीतर इन सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश शासन द्वारा सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए सड़कों के चौड़ीकरण और नवनिर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भेजे गए 2453 करोड़ के प्रस्तावों में से चरणबद्ध ढंग से स्वीकृति देने की प्रक्रिया शासन द्वारा शुरू की जा चुकी है।

जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 27 सड़कों के निर्माण के लिए 34.26 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग के अनुसार दो महीने के भीतर टेंडर संबंधी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इनका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।

निर्माण शुरू होने के छह महीने के भीतर इन सड़कों का निर्माण पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के निर्माण का 109 गांवों को सीधे रूप से लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है।