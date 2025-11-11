Language
    लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की दी गई थी चेतावनी, अब 23 के खिलाफ दी गई तहरीर... यह है मामला

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    एसडीएम सुरेन्द्र कुमार ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 23 बीएलओ के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। ट्रेनिंग के दौरान चेतावनी के बावजूद लापरवाही की गई। नकुड़, सरसावा, रामपुर मनिहारान और चिलकाना थानों में शिकायतें दर्ज की गई हैं। अन्य शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने एसआईआर कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    एसडीएम ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 23 बीएलओ के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। (प्रतीकात्मक फोटो)  

    संवाद सूत्र, जागरण, नकुड़ (सहारनपुर)। एसडीएम सुरेन्द्र कुमार ने मतदाता सूची के विशेष पुनिरिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 23 बीएलओ के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।
    मंगलवार को एसडीएम सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के कार्य के लिए सभी बीएलओ को ट्रेनिंग के दौरान कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। बताया कि इसके बाद भी 23 बीएलओ द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है। एसडीएम ने बताया कि इस संबंध कोतवाली नकुड़ में 14, सरसावा में चार, रामपुर मनिहारान में तीन और चिलकाना थाने में दो बीएलओ के खिलाफ तहरीर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा खेड़ा अफगान व गांव सांपला बेगमपुर में भी बीएलओ द्वारा कार्य में लापरवाही की शिकायत मिली है। जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर उक्त दोनों बीएलओ के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। एसडीएम ने एसआईआर के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

