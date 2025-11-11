लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की दी गई थी चेतावनी, अब 23 के खिलाफ दी गई तहरीर... यह है मामला

संवाद सूत्र, जागरण, नकुड़ (सहारनपुर)। एसडीएम सुरेन्द्र कुमार ने मतदाता सूची के विशेष पुनिरिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 23 बीएलओ के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।

मंगलवार को एसडीएम सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के कार्य के लिए सभी बीएलओ को ट्रेनिंग के दौरान कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। बताया कि इसके बाद भी 23 बीएलओ द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है। एसडीएम ने बताया कि इस संबंध कोतवाली नकुड़ में 14, सरसावा में चार, रामपुर मनिहारान में तीन और चिलकाना थाने में दो बीएलओ के खिलाफ तहरीर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा खेड़ा अफगान व गांव सांपला बेगमपुर में भी बीएलओ द्वारा कार्य में लापरवाही की शिकायत मिली है। जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर उक्त दोनों बीएलओ के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। एसडीएम ने एसआईआर के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।