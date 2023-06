Rampur Crime News: बाजार के लिए निकला युवक नहीं लौटा घर, जंगल में मिली लाश; चाकू मारकर की गई हत्या

Rampur Crime रामपुर में एक 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक बाजार से सामान लाने की बात बोलकर घर से निकला था। देर रात तक वापस न आने पर परिजनों को चिंता हुई। वह ग्रामीणों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकले। जंगल में युवक की लाश ग्रामीणों को मिली। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बाजार के लिए निकला युवक नहीं लौटा घर, जंगल में मिली लाश; चाकू मारकर की गई हत्या

रामपुर, जागरण संवाददाता। रामपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां शुक्रवार को एक 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घर से बाजार जाने की बात युवक ने की थी, लेकिन वह वापस कभी नहीं लौटा। युवक के घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार के वार से हत्या कर दी। उसका शव गांव के बाहर जंगल में मिला है। वजीर नगर गांव के रहने वाले 25 वर्षीय लाखन पेशे से बिजली मिस्त्री था। वह गुरुवार को घर से यह कहकर निकला था कि बिजली फिटिंग का सामान लेने रामपुर बाजार जा रहा है। बाजार से सामान लेने की बात उसने कही। वह बाजार के लिए निकला, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। जंगल में मिला शव लाखन के बाजार से नहीं लौटाने पर परिवार वालों को चिंता हुई। वह गांव के लोगों के साथ उनकी तलाश करने लगे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह जंगल जा रहे ग्रामीणों को उनका शव पड़ा दिखाई दिया। ग्रामीणों ने स्वजन को बताया। स्वजन वहां आ गए। शव देख चीख पुकार मच गई। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। चाकू मारकर की गई हत्या ! सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी शरद पवार ने बताया कि मृतक की रात 10 बजे पत्नी से बात हुई थी। उसके बाद से ही उसका फोन बंद आने लगा। पुलिस ने बताया कि चाकू मारकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। पुलिस वालों ने स्वजन से तहरीर देने को कहा है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर लाखन के मौत की जांच की जाएगी। फिलहाल ये चाकू से हत्या का मामला लग रहा है।

Edited By: Swati Singh