Weather Update: कोहरा और धुंध ने दिखाया असर, रामपुर के तापमान में गिरावट

    By Rajesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:07 AM (IST)

    रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में 01 नवंबर 2025 को बादल और धूप रहने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले दो दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, 03 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

    कोहरे की दस्तक। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामपुर। नवंबर शुरू होते ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी। लोग कोहरे और धुंध के साथ घरों से बाहर निकले लोगों का स्वागत किया। कोहरे की यह करीब चार घंटे तक छाई रही। इसमें लोगों को ठंड का भी आभास हो रहा था। ऐसे में सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों ने हल्के गर्म कपडों हाफ स्वेटर आदि का भी उपयोग करना शुरु कर दिया। हालांकि सुबह साढ़े 10 बजे के बाद धूप चमकने पर लोगों ने राहत महसूस की लेकिन शाम में चार बजते ही फिर सर्दी महसूस होने लगी। धूप भी जल्दी गायब हो गई।

    शनिवार को मौसम का न्यूनतम तापमान

    18.0 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान - 30.0 डिग्री सेल्सियस पर रहा, लेकिन सुबह में छह बजे जागने पर कोहरे की छाई धुंध ने हल्की ठंडक के साथ लोगों का स्वागत किया। इससे ठंड के तेजी पकड़ने का भी अहसास होने लगा। कोहरे की इस घुंध के कारण सुबह सात से आठ बजे तक घरों से निकलने वाले बच्चे व उनके अभिभावक हाफ स्वेटर जैसे गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से आते-जाते दिखाई दिए। वहीं 10 बजे तक कोहरे की धुंध की वजह से साफ दिखाई नहीं देने के कारण चार पहिया वाहन चालक लाइट जलाकर भी गुजरते दिखाई दिए।


    तेजी से बढ़ने लगी ठंड, सुबह-शाम खूब महसूस होती 



    हालांकि 10 बजे के बाद कोहरे की धुंध हल्की पड़ना शुरू हो गई थी और 11 बजे धूप चमक आने पर लोगों ने राहत भी महसूस की। शाम को चार बजे ही धूप हल्की पड़कर गायब हो गई जिससे फिर सर्दी का आभास होने लगा था। वैसे पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज पल-पल बदलने वाला ही चल रहा है।

    सोमवार व मंगलवार को धूप गायब रहने के बाद बुधवार को खिली थी, लेकिन गुरुवार को फिर गायब हो गई थी। उस दिन बादल छाए रहने के साथ सुबह में रामपुर शहर समेत कुछ स्थानों पर बूंदे भी गिरी थी। गुरुवार व शुक्रवार को भी सुबह में बादल छाए रहने के बाद धूप देर से चमकी थी लेकिन शनिवार की सुबह में हल्की ठंड के आभास के साथ पहली बार कोहरे की धुंध चार तरफ नजर आई।