UP Weather : रामपुर में बारिश से आफत; घरों में घुसा पानी- नाव डालकर सड़क हो रही पार

कलक्ट्रेट के सामने जौहक कोड पर भी एक फीट पानी खड़ा हो गया।पुराना गंज से बिलासपुर गेट को जानी वाली सड़क पर भरा पानी देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों बाढ़ का पानी शहर की सड़कों पर आ गया हो। सराय जहांगीर में सड़क में इतना पानी भरा कि सलीम नामक युवक ने अपनी ट्यूब की नाव निकाल ली और सड़क पर चलाने लगे।

Rampur News : रामपुर में बारिश से आफत; घरों में घुसा पानी- लोग परेशान

जागरण संवाददाता, रामपुर : मूसलाधार वर्षा से पूरा शहर पानी-पानी हो गया। रात डेढ़ बजे से गुरुवार की दोपहर तक 58 एमएम वर्षा होने से नाली-नाले उफना गए। उनका पानी सड़कों पर आने के बाद घरों व दुकानों में भी घुस गया। इससे लोगों की दिक्कत और बढ़ गई। उन्हें अपना काम धंघा छोड़कर जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। वर्षा के आसार पिछले कई दिन से नजर आ रहे थे। बूंदा बांदी होकर ही बादल निकल जा रहे थे, लेकिन बुधवार की रात डेढ़ बजे से झमाझम वर्षा हुई। दोपहर तक तेज वर्षा पड़ती रही। दो-तीन बार बीच-बीच में बूंदे हल्की जरूर पड़ी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। झमाझम वर्षा का प्रभाव यह हुआ कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नाली-नालों में पानी की निकासी नहीं होने से तमाम इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। कई-कई फीट पानी सड़कों, गलियों, मुहल्लों व कालोनियों में तैरने लगा। शहर की जलनिकासी की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर पालिका के सामने ही दो फीट पानी भर गया। कलक्ट्रेट के सामने जौहक कोड पर भी एक फीट पानी खड़ा हो गया। पानी के काण कई वाहन खराब हो गए। पुराना गंज से बिलासपुर गेट को जानी वाली सड़क पर भरा पानी देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानों बाढ़ का पानी शहर की सड़कों पर आ गया हो। सराय जहांगीर में सड़क में इतना पानी भरा कि सलीम नामक युवक ने अपनी ट्यूब की नाव निकाल ली और सड़क पर चलाने लगे। तमाम उन्हे लोग देखने लगे। उनकी वीडियो बनाकर प्रसारित की। अनेक स्थानों पर घरों व दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया है। यह स्थिति दोपहर बाद तक बनी रही। बिलासपुर गेट रोड पर पुराना गंज में बब्बू शीतल पेय बेचने की दुकान करते हैं। सर्दी में रजाई बेचते हैं। उनकी दुकान में रजाई गद्दे भी रखे थे। गुरुवार को जलभराव से दुकान में पानी घुस गया, जिससे उसे दोपहर 12 बजे तक पानी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी ही दिक्कत उसकी पड़ोस में प्लास्टिक का सामान बेचने वाले फैजान समेत डेढ़ दर्जन अन्य दुकानदारों की थी। इन सभी को दुकान खोलने के लिए दो घंटे तक पानी उतरने का इंतजार करना पड़ा। इसी तरह पुराना गंज सर्राफा बाजार की दुकानों में भी दोपहर 12 बजे तक पानी भरा रहा। किराना व्यापारी बब्बू गुप्ता ने बताया कि पानी दुकान में घुसने से उसका काफी सामान भीग गया।

