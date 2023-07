UP Teacher Transfer जनपद में ऐसे शिक्षकों की संख्या 103 है। केवल 94 शिक्षकों को रिलीव किया जाना है जिसमें से अभी तक किसी को रिलीव नहीं किया गया है। ये शिक्षक शनिवार से लगातार बीएसए कार्यालय में जमे हुए हैं। शनिवार की रात आठ बजे शिक्षकों से कहा गया था कि रविवार को सब को रिलीव कर दिया जाएगा परंतु रविवार को भी रिलीव नहीं किया जा सका।

UP Teacher Transfer : 103 शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक; 17 जुलाई को कोर्ट में होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर : जनपद से अन्य जनपदों को स्थानांतरित 197 शिक्षकों में से 103 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लग गई है। शनिवार को प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को जारी कर आदेश में कहा है वर्ष 2020-21 में हुई 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। इसलिए इन्हें न तो कार्यमुक्त किया जाए और न ही कार्यभार ग्रहण कराया जाए। जनपद में ऐसे शिक्षकों की संख्या 103 है। अब केवल 94 शिक्षकों को ही रिलीव किया जाना है, जिसमें से अभी तक किसी को रिलीव नहीं किया गया है। ये शिक्षक शनिवार से लगातार बीएसए कार्यालय में जमे हुए हैं। शनिवार की रात आठ बजे शिक्षकों से कहा गया था कि रविवार को सब को रिलीव कर दिया जाएगा, परंतु रविवार को भी रिलीव नहीं किया जा सका, जबकि अन्य जनपदों से रिलीव होने वाले शिक्षकों की आमद कार्यालय में होने लगी है। मुख्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी मजरुल इस्लाम ने बताया कि 69000 भर्ती वाले शिक्षकों को छोड़कर शेष को कल रिलीव कर कर दिया जाएगा। उनके अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

