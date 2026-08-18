रामपुर में कोडीन सीरप की अवैध बिक्री जारी, मुरादाबाद के दो युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामपुर। कोडीन युक्त सीरप की अवैध रूप से बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। स्थानीय अधिकारी जिले में हो रही कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री से बेखबर हैं। यही वजह है कि मुरादाबाद से आई औषधि विभाग की टीम ने सोमवार को दो युवकों को कोडीन युक्त सीरप के साथ गिरफ्तार किया है।

दोनों युवक मुहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद कैफ और जैब आलम हैं। उनके पास से एक हजार शीशी कोडीन युक्त सीरप की बरामद हुई है। पुलिस ने दी जानकारी सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि दोनों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर दोनों जेल जाएंगे। इससे पहले छह अगस्त को पुलिस ने दो युवकों को कोडीन युक्त सीरप के साथ पकड़ा था, जिसमें एक युवक मुरादाबाद के मुगलपुरा का रय्यान था, जबकि दूसरा गंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी गेट का मोनिस था।