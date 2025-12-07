रेत के तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार चकनाचूर: दो युवकों की मौत और एक घायल, रामपुर में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, रामपुर। रेते से भरे डंपर की टक्कर से कार सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि, तीसरा साथी घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर भी पलट गया।

टांडा के मुहल्ला टंडोला निवासी शाहनूर (24), मुहम्मद असद (25) व मुस्तकीम तीनों दोस्त थे। शनिवार रात तीनों को दिल्ली जाना था। इनमें असद दिल्ली में टैक्सी चलाता था। रात करीब 12 बजे असद दोनों साथियों को लेकर कार से निकला था। रास्ते मे सरकथल के पास सामने से आ रहे रेते से भरे अनियंत्रित डंपर ने उनकी कार में टक्कर मारते हुए आगे जाकर पलट गया। हादसे में कार भी पलट गई। तीनों सवार उसमें फंस गए।