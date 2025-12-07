रेत के तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार चकनाचूर: दो युवकों की मौत और एक घायल, रामपुर में हुआ हादसा
रामपुर में रेत से भरे डंपर की टक्कर से कार सवार दो युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृतक टांडा के रहने वाले थे और दिल्ली जा रहे थे। सरकथल के पास ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। रेते से भरे डंपर की टक्कर से कार सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि, तीसरा साथी घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर भी पलट गया।
टांडा के मुहल्ला टंडोला निवासी शाहनूर (24), मुहम्मद असद (25) व मुस्तकीम तीनों दोस्त थे। शनिवार रात तीनों को दिल्ली जाना था। इनमें असद दिल्ली में टैक्सी चलाता था। रात करीब 12 बजे असद दोनों साथियों को लेकर कार से निकला था। रास्ते मे सरकथल के पास सामने से आ रहे रेते से भरे अनियंत्रित डंपर ने उनकी कार में टक्कर मारते हुए आगे जाकर पलट गया। हादसे में कार भी पलट गई। तीनों सवार उसमें फंस गए।
पुलिस ने तीनों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला
रास्ते से गुजर रहे लोगों व पुलिस ने तीनों को काफी मशक़्क़त के बाद कार से बाहर निकाला। इनमें शाहनूर की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि, अस्पताल पहुंचने पर असद की भी मौत हो गई। मुस्तकीम घायल है, प्राथमिक इलाज के बाद स्वजन उसे घर ले गए हैं। हादसे के बाद डंपर चालक व हेल्पर डंपर से कूद कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वह दोनों भी घायल हैं।
