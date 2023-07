Rampur Weather Update: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले; लुढ़का तापमान

रुक रुककर हो रही बूंदाबांदी से जहां मौसम ठंडा हो गया। बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति को भी प्रभावित कर दिया। पिछले सप्ताह आसमान से जमकर आग बरस रही थी। लू के थपेड़ों सहित भीषण गर्मी ने अपना खूब कहर बरपाया हुआ था। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति ने भी लोगों बहुत रुलाया था। इस सप्ताह रुक रुककर हो रही बूंदाबांदी ने मौसम को ठंडा कर दिया।

बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले

रामपुर, संवाद सहयोगी। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। रामपुर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर वर्षा हो रही है। शनिवार को भी पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। इससे मौसम सुहावना हो गया। वहीं सड़कों पर कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ पसर गई। इससे लोगों को काफी दिक्कत हुई। वहीं शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार दो दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। रोशन बाग कालोनी से बाबा दीप सिंह नगर को जाने वाले जर्जर मार्ग पर जलभराव हो गया। ऐसे में लोगों को इधर से गुजरने में काफी परेशानी हुई। वहीं न्यू शिव विहार कॉलोनी, पनबड़िया नई बस्ती आदि में कई गलियों में सड़कें नहीं पड़ी हैं। ऐसे में गलियों में कीचड़ के कारण लोगों को काफी दिक्कत हुई। किसानों के खिले चेहरे वहीं मानसूनी वर्षा से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही गन्ने की फसल को भी खाद और कीटनाशक देना शुरू कर दिया है। किसानों के लिए यह बारिश वरदान जैसी लग रही है। बूंदाबांदी से मौसम हुआ ठंडा रुक रुककर हो रही बूंदाबांदी से जहां मौसम ठंडा हो गया। बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति को भी प्रभावित कर दिया। पिछले सप्ताह आसमान से जमकर आग बरस रही थी। लू के थपेड़ों सहित भीषण गर्मी ने अपना खूब कहर बरपाया हुआ था। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति ने भी लोगों बहुत रुलाया था। इस सप्ताह रुक रुककर हो रही बूंदाबांदी ने मौसम को ठंडा कर दिया। मौसम के करवट बदलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। बूंदाबांदी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। बारिश के कारण बिजली कटौती का चलन जारी रहा है।

Edited By: Swati Singh