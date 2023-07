खेत में कीटनाशक डालने से दो किशोरियों समेत छह की हालत बिगड़ी

सिर दर्द बेहोशी छाने जैसी स्थिति बनने पर उनके स्वजन घबरा गए। पहले क्षेत्र के निजी चिकित्सक को दिखाया। इनके उपचार से भी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 112 नंबर डायल पर सूचना दी गई। इस पर बिलासपुर के क्षेत्राधिकारी रवि खोखर प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंच गए। दोनों किशोरियों समेत हालत बिगड़ने वाले सभी युवकों को देर रात में जिला अस्पताल पहुंचाया।

खेत में कीटनाशक डालने से दो किशोरियों समेत छह की हालत बिगड़ी

संवाद सूत्र, भोट : धान की रोपाई के दौरान खेत में कीटनाशक डालने व गर्मी से दो किशोरियों समेत छह की हालत बिगड़ गई। निजी चिकित्सक के उपचार से सुधार नहीं होने पर सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत में सुधार हो रहा है । भोट थाना क्षेत्र के अशोकपुर गांव के मोहित (15) सविता (17) आकांक्षा (14) सुनील (20) योगेश (20) और सचिन (18) सोमवार को पास के मनकरा गांव में खेत में धान की रोपाई करने गए थे। वहां खेत में कीटनाशक डाला गया। इस दौरान गर्मी भी अधिक पड़ रही थी। शाम के समय धान की रोपाई का कार्य पूरा होने पर सभी वापस अपने गांव लौट आए। घर पहुंचने पर सभी की हालत बिगड़ने। सिर दर्द, बेहोशी छाने जैसी स्थिति बनने पर उनके स्वजन घबरा गए। पहले क्षेत्र के निजी चिकित्सक को दिखाया। इनके उपचार से भी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 112 नंबर डायल पर सूचना दी गई। इस पर बिलासपुर के क्षेत्राधिकारी रवि खोखर, प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंच गए। दोनों किशोरियों समेत हालत बिगड़ने वाले सभी युवकों को देर रात में जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जिला अस्पताल में उपचार में हालत में सुधार हुआ है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

