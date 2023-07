आजम खां ने चाकू के बजाय कलम से केक काटा। कहा कि हम यही संदेश देना चाहते हैं कि चाकू से नहीं बल्कि कलम से तकदीर बदलती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने समाजवादी को धोखा दिया है। समाज को बर्बाद किया है। अपने चेहरे की स्याही पर सफेदी लगाकर सपा में शामिल हुए। पार्टी हाईकमान ऐसे लोगों को निकाले नहीं बल्कि ठोकर मारकर बाहर करे।

तोपखाना स्थित कार्यालय पर केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते पूर्व मंत्री आजम खां।- जागरण

रामपुर, जागरण संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां ने कहा कि सपा के लोगों का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि मुकाबला करने की जरूरत है। अगर डर गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सपा नेता ने शनिवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जन्मतिथि के मौके पर यह बात कही। आजम ने कलम से काटा केक सपा कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में आजम खां ने चाकू के बजाय कलम से केक काटा। कहा कि हम यही संदेश देना चाहते हैं कि चाकू से नहीं, बल्कि कलम से तकदीर बदलती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने समाजवादी को धोखा दिया है। समाज को बर्बाद किया है। अपने चेहरे की स्याही पर सफेदी लगाकर सपा में शामिल हुए। पार्टी हाईकमान ऐसे लोगों को निकाले नहीं, बल्कि ठोकर मारकर बाहर करे। सपाइयों ने लोक जागरण अभियान के रूप में मनाया अखि‍लेश का जन्‍मदि‍न शाहबाद: सपाइयों ने अखिलेश यादव का जन्मदिन लोक जागरण अभियान के रूप में मनाया। इस दौरान केक काट कर कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना की।

Edited By: Vinay Saxena