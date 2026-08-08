आजम खान से जेल में मिलेंगे शिवपाल यादव, 12 अगस्त की मुलाकात के लिए रामपुर प्रशासन को भेजा लेटर

अनिल अवस्थी, रामपुर। विधान सभा चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसकी सरगर्मी तेज हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान व सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच चल रहा घमासान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया है।

माना जा रहा अब डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव सक्रिय हुए हैं। उन्होंने डीएम-एसपी को पत्र भेजकर रामपुर जेल में बंद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के लिए 12 अगस्त का समय मांगा है। दो पैन कार्ड मामले में दोनों नवंबर, 2025 से जेल में हैं।

आजम खान को नाराज नहीं करना चाहती सपा आजम और शिवपाल के संबंध सपा के पुराने दौर से बेहद प्रगाढ़ और राजनीतिक रूप से गहरे रहे हैं। दोनों नेता पार्टी के स्तंभ रहे और संकट के समय शिवपाल खुलकर आजम के समर्थन में खड़े रहे। रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के 38 अवैध भवन अवैध बताकर ध्वस्तीकरण आदेश दिए तो सियासत फिर गरमा गई। कांग्रेस से लेकर आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तक आजम और उनका खेमा साधते नजर आए। इधर, चुनावी माहौल के बीच सपा आजम खान को नाराज नहीं करना चाहती।

इसीलिए विश्वविद्यालय प्रकरण पर कुछ देर से ही सही, लेकिन सपा आजम के लिए खड़ी हुई। पहले विधायकों, फिर सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय पहुंचा। हालांकि, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में मोहिबुल्लाह का नाम सबसे ऊपर होने के बावजूद वह नहीं आए। जबकि, विश्वविद्यालय के भवन ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठते ही मोहिबुल्लाह समर्थकों संग जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे थे। हालांकि, तब उनके लिए गेट नहीं खुले थे।

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